Stand up, teatro e feira de economia circular são pedidas para fim de semana

Oficinas de arte e circo também são atrações na Capital

O fim de semana bate na porta, e com ele muitas atrações culturais em Campo Grande, desde os rolês noturnos, até para os que gostam de curtir a manhã e tarde, e de quebra levar a família e a criançada para uma programação diferente. E não esqueça: domingo é dia de votação!

Stand up Diogo Almeida

O comediante Diogo Almeida se apresenta em Campo Grande nesta sexta-feira (4), às 19h30 e em sessão extra às 21h30, no Ginásio Dom Bosco. A apresentação é uma celebração pensada de forma especial para todos que trabalham na educação, com o show ‘Tarja Preta – Especial mês dos professores’.

E o melhor: professores pagam meia entrada! O Especial acontece no mês de outubro e já se tornou um evento nacional, tendo levado mais de 150 mil espectadores aos teatros desde que iniciou em 2022, nos principais palcos do Brasil.

Neste ano, o comediante preparou uma versão exclusiva do seu espetáculo “Tarja Preta”, com grandes surpresas, um texto repleto de piadas sobre o dia a dia nas escolas e uma verdadeira sessão de terapia coletiva sobre os perrengues que todo professor passa.

Diogo Almeida é humorista, escritor e palestrante. É Formado em Rádio e TV e jornalismo. Entrou para a vida docente ministrando aulas para jovens e adolescentes, além de ter atuado na coordenação pedagógica, foi casado com uma professora, o que contribuiu, também, para a sua afinidade e identificação com a vida dos professores.

O humorista é o queridinho das Professoras, ganhou o coração das docentes ao fazê-las rir das mazelas e particularidades da profissão. Seus shows lotam os maiores teatros e casas de shows do país. No seu show além de divertir muito a plateia, Diogo explora assuntos como a missão do professor, motivação e reconexão com sua essência.

Ingressos estão disponíveis no Sympla, por meio do link: https://bileto.sympla.com.br/event/95032/d/261404

Belezas de Costa Rica ganham vida em livro de policial militar apaixonado pela natureza local

Também nesta sexta-feira, a literatura sul-mato-grossense ganhará mais uma obra literária que exalta as belezas regionais do estado, com o lançamento de “Costa Rica: Encantos e Contos”, do escritor e sargento da Polícia Militar Flávio Costa.

A obra é um convite para descobrir a cidade através dos olhos do autor. Flávio Costa, nascido na região de Aquidauana, mas apaixonado por Costa Rica, faz uma homenagem a esse pedaço de chão, levando o leitor por uma jornada que explora desde as paisagens exuberantes, como o Parque Nacional das Emas e a Cachoeira da Lage, até as tradições religiosas, como a devoção ao Bom Jesus da Capela, um dos marcos culturais da cidade. Sua escrita ainda destaca a importância econômica e cultural da produção agrícola local, celebrando o algodão, a cana-de-açúcar e seus derivados, como o caldo de cana e a rapadura.

A narrativa de Flávio Costa é construída com uma prosa poética envolvente, que capta a essência do cerrado e da vida local. Em “Cerrado”, por exemplo, o autor descreve a riqueza natural da região, falando da fauna e flora preservadas e da importância das nascentes de águas cristalinas. No poema “Cachoeira da Lage”, as águas são personificadas como uma “menina, refrescante e cristalina”, criando uma atmosfera de renovação e paz para quem visita a reserva.

Belezas – Além dos textos poéticos, o livro traz ilustrações feitas à mão pelo artista plástico Cayman Moretti. Cada pintura foi cuidadosamente elaborada para complementar os escritos de Flávio, reforçando a conexão visual com as paisagens e belezas naturais de Costa Rica.

O lançamento do livro acontecerá no dia 04 de outubro de 2024, às 19h, no Museu Interativo Nelson Silva Soares, em Costa Rica/MS. O evento, aberto ao público, incluirá uma sessão de autógrafos e apresentação musical do saxofonista Marcelo Santos.

SEXTA-FEIRA (04)

Espetáculo ‘Herolino, o Faxineiro’

O Espetáculo “Herolino, o Faxineiro” com Erickson Almeida (SP) – “O Faxineiro” se desenvolve através da comédia física, sem o uso da palavra. Toda a construção cênica passa pelo olhar do palhaço que de forma lúdica, cômica e genuína e convida o público a se conectar com o estado do brincar e a embarcar nessa história que mostra quão interessante e divertida pode ser a vida quando ressignificamos o nosso olhar sobre o cotidiano. (Classificação Livre). Será no Sesc Teatro Prosa, às 19h, de forma gratuita.

NON STOP Club

Você acredita em signos, tarot e previsões astrológicas? Se sim, essa festa é para você! Com som de Gutto, Marcelitu, Gus Freiras e Amanda KÁ, o bar terá leitura de tarot especial com Rafa Spears, a Mama Rafa, com “revelações sombrias” e previsões para o signo de Libra, conhecido como o mais indeciso do zodíaco. E bônus para os librianos: a entrada é gratuita até às 01h. A Non Stop Club fica na Rua Pimenta Bueno, 127, bairro Amambaí, com ingressos pelo Sympla.

Espetáculo ‘Pluft, o Fantasminha’

Esse é para levar a criançada e até os adultos para o teatro: estreia nesta sexta-feira, às 19h45, a mais nova montagem do Arrebol Cultural, a peça ‘Pluft, o Fantasminha’. Escrita pela dramaturga brasileira Maria Clara Machado, em 1955 e adaptada por Mauro Rocha Martins, a história segue o rapto da menina Maribel, pela malvada pirata Pérola. Maribel e suas amigas, escondidas no sótão de uma velha casa, conhecem uma família de fantasmas e fazem amizade com Pluft, um fantasminha que tem medo de gente. O espetáculo será no Teatro Alan Kardec, e ingressos estão disponíveis no Sympla.

SÁBADO (05)

Espetáculo ‘O Deus de Spinoza’

Com texto de Régis de Oliveira e direção de Luiz Amorim, a apresentação que já realizou quatro temporadas de sucesso chega a Campo Grande neste sábado (5), no Teatro Dom Bosco, às 19h30. O espetáculo é uma proposta de reflexão sobre visão de mundo, Deus, sociedade, democracia, natureza, crenças e superstições, cosmos e substâncias, por meio de conversas entre o filósofo Baruch de Spinoza e seu editor, Ian Reuwertsz. Ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla, e o Teatro Dom Bosco fica na Avenida Mato Grosso, 225, Centro.

Stand Up ‘Gênios Siameses’

Pela primeira vez em Campo Grande, os humoristas Cassius Ogro e Abner Dantas se unem para o show de comédia ‘Gênios Siameses’, trazendo para o Teatro Dom Bosco, a partir das 19h, um humor ácido, inteligente e afiado, com histórias hilárias, situações do cotidiano e reflexões sobre o Brasil e o mundo. Ingressos estão disponíveis no link: https://realizashows.com.br/comprar-ingresso/genios-siameses-campo-grande-19h-6255/setor-4342, e custam por volta de R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia-entrada.

Espetáculo ‘Pluft, o Fantasminha’

No sábado (5), o espetáculo teatral infantil ‘Pluft, o Fantasminha’ terá duas apresentações no Teatro Alan Kardec, às 15h45 e às 19h45. Dirigido por Fernandes F, do Arrebol Cultura, projeto ligado a turma de teatro da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), a peça é uma adaptação do texto da escritora e dramaturga brasileira Maria Clara Machado, de 1955, que considerava esta a sua obra mais completa. O espetáculo será no Teatro Alan Kardec, e ingressos estão disponíveis no Sympla.

Oficina músicas para desenhar, colar e pintar sobre o amor

Quem consegue responder o que é o amor? Quem consegue nos dizer o que é sofrência? Lançadas ao vento sem pretensão de que retornem, perguntas provocadoras impulsionam nos participantes a criação artística e reflexiva sobre o amor e suas possibilidades (ou não). Inspirados por uma playlist criada pelo próprio grupo, os participantes são convidados pelo educativo a aproximar suas criações plásticas desenvolvidas no ateliê educativo das obras da exposição ‘Sofrência’. A exposição, que integra o projeto Arte nas Estações, reúne 72 obras que têm como matriz a figura feminina e retratam cenas de convívio social, ambientes domésticos e ruas das cidades onde florescem flertes, festas e trocas de olhares. A narrativa é entremeada por versos da música sertaneja, como Marília Mendonça e a dupla Maiara & Maraísa. De forma gratuita e com classificação livre, a oficina será das 9h às 10h45 e das 14h às 15h45, no Centro Cultural José Octávio Guizzo (rua 26 de agosto, 453, centro).

Oficina Conversa de Bar

A partir da obra Conversa de Bar (1976) de Ivonaldo Veloso de Melo, as educadoras Marcus Perez e Kelly Queiroz e, o educador Julian Vargas, propõem um diálogo com os programas performativos de Eleonora Fabião e instauram no ateliê educativo um cenário próximo ao de um bar: cadeiras dispostas pelo espaço convidam duas pessoas que não se conhecem para sentar e ter uma conversa. Mediadas por um cardápio que serve perguntas disparadoras para a construção dos diálogos, as pessoas são provocadas a contar histórias e estabelecerem relações que ampliam seu campo sensível, poético e afetivo. Também no Centro Cultural José Octávio Guizzo, a oficina é para maiores de 16 anos, das 14h às 15h30, com distribuição de senhas uma hora antes.

Semana pra Dança

O Shopping Norte Sul Plaza recebe, neste sábado (5), parte da programação da ‘Semana pra Dança’, que começou na última segunda-feira (30), em Campo Grande. As apresentações são gratuitas e vão acontecer na Praça de Eventos do shopping, que fica em frente à Renner. A programação começa às 16h e, ao todo, serão 14 espetáculos. Serão apresentadas as coreografias “Hands Potter”, com House of Hands Up MS, “Não é paz, é medo!”, com a Cia Selma Azambuja, “(Amor)enar”, com Chirlene Mota e Juliano Pedrozo, “Traviarcado”, com Yara Maria, “Back for more”, com o Grupo News Dance Cover, “Gitana”, com Iza Paiva, “Move”, com Aya Trio, “Cartas para mim”, com o Grupo Maktub, “Vem Co Bondi”, com Colab Crew, “Sintonia que dança”, com Hana Aysha Danças Árabes, “A beleza da carne”, com Carolina Azambuja, “Antropofagia”, com o Grupo Sucata Cultural, “Lembrança de uma aliança”, com o Grupo Adágio, e “Aquilo que busco, encontro em mim”, com o Grupo Independente.

Feira Ziriguidum

A Feira Ziriguidum chega a sua 14ª edição, a partir das 16h, na Praça do Preto Velho, com muita gastronomia, arte, lazer e apresentações culturais, com o duo Vozmecê, banda Red, palhaço Pepa, e histórias da Caramuja.

DOMINGO (06)

Circo Maximus

Com a promessa de que Campo Grande vai parar, o Circo Maximus tem três sessões neste domingo (6), com apresentações de mágica, freestyle, trapezistas, contorcionistas e outros. O Circo é considerado o maior do Brasil, e possui três unidades próprias, com trupe de 130 pessoas que o roda o país e a América do Sul, em sua quinta geração, com tradição passada direto de pai para filho. Além disso, o circo também promete ser a única atração circense com ar-condicionado. Os espetáculos serão apresentados na Avenida Duque de Caxias, próximo ao Aeroporto. Haverá sessões às 16h, 18h e 20h. Ingressos são adquiridos direto no site oficial: https://ingressocircomaximus.com.br/unidade1

Feira Brechó Cool Stuff

Quem gosta de garimpar peças únicas e vintage, poderá aproveitar o domingo para se perder na feira de brechós Cool Stuff, realizada na cervejaria Capivas (Rua Pedro Celestino, 1079), das 17h às 23h, com entrada gratuita e provadores. Serão mais de 30 araras de roupas, com um acervo de mais de quatro mil peças, para todos os gêneros e tamanhos. E está edição ainda contará com brechós de Dourados e expositores de acessórios e show com DJ Chico.

Aventura no Gloob

A atração, que já atraiu mais de duas mil pessoas na Capital, segue com sua temporada em Campo Grande. O Gloob Space Jump é o maior parque inflável da América Latina. Com 3 mil metros quadrados, a atração está localizada no estacionamento do Shopping Campo Grande e a aventura é para toda a família. Valores: 30 min – R$49,90, 1h – R$ 69,90, 2h – R$ 79,00. Já o Free Day é R$ 99,00 e o Family Pass (4 Ingressos Free Day) – R$ 349,00.

Ingressos antecipados podem ser adquiridos pela plataforma Eventim: https://www.eventim.com.br

Diversão na Floresta

A brincadeira traz réplicas de gorila, girafa, cobra, onça, tucano, araras canindé e vários exemplares da fauna, em um circuito onde as crianças podem escorregar em um tronco de árvore, subir em passarelas, montar em um elefante, passar por baixo de uma girafa e ainda tirar foto com um gorila gigante, enquanto brincam em um cenário encantador.

Os ingressos custam R$35,00 para permanência de até 25 minutos e R$45,00 para até 40 minutos. A partir dos 40 minutos nos brinquedos, será cobrado um acréscimo de R$5,00 para cada 5 minutos adicionais. Pessoas com Deficiência (crianças) pagam meia-entrada, mediante comprovação da necessidade especial. O parque está localizado na praça de eventos do Shopping e funciona todos os dias das 10 às 22 horas.

