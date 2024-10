Grupo Ubu leva espetáculo infantojuvenil para Aldeia Urbana Inamaty Kaxé

Evento acontece no sábado e terá entrada gratuita a toda a população

Neste sábado (5 de outubro), às 15h, a Aldeia Urbana Inamaty Kaxé, em Campo Grande, será palco para o espetáculo Pelega e Porca Prenha na Mata do Piqui, parte do projeto Ubu Trans Erê. A apresentação, gratuita, acontecerá no Salão da Igreja Aviva (Rua Luciano Ovídio Moreira, nº 12) e será seguida de uma roda brincante, com lendas, mitos e jogos populares. A peça faz parte da segunda etapa do projeto, que agora foca na infância e juventude, com atividades voltadas para quilombos e aldeias, além da formação de professores da rede pública de ensino.

O projeto, que tem produção do Grupo Ubu, realização do Programa de Ações Continuadas da FUNARTE e apoio da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), visa resgatar e fortalecer a cultura popular e folclórica de Mato Grosso do Sul. Para Douglas Caetano, coordenador pedagógico do projeto, essa etapa tem uma importância especial. “Estamos compartilhando com os professores da rede pública a ideia de resgate de elementos da nossa cultura popular, tanto do estado quanto da região. Nas oficinas, além de tratar teoricamente o folclore, levamos jogos e brincadeiras regionais que estamos coletando ao longo do projeto”, explicou Douglas.

O Ubu Trans Erê democratiza o acesso à arte e à cultura, especialmente em regiões periféricas e comunidades tradicionais. “Levar um espetáculo para as aldeias e quilombos descentraliza o acesso à arte, e isso é fundamental tanto para nós, artistas, quanto para as comunidades que recebem essas apresentações. Democratizar esse acesso é um dos grandes objetivos do projeto”, completou Douglas.

O cacique Josivaldo Delfino, da Aldeia Inamaty Kaxé, ressaltou a importância da peça para sua comunidade: “Ter o Ubu Trans aqui na nossa aldeia é um reconhecimento da nossa cultura e da nossa luta por manter vivas as tradições. Projetos como esse são essenciais para nossas crianças e jovens, para que eles entendam o valor da nossa história e se sintam representados”, reflete.

Além das apresentações, o Ubu Trans oferece oficinas de formação para professores em parceria com a SEMED (Secretaria Municipal de Educação), garantindo que o aprendizado seja disseminado de forma contínua nas escolas públicas. A segunda etapa do projeto busca justamente essa troca de saberes, fortalecendo o vínculo entre arte, educação e cultura popular.

Serviço

Ubu Trans Erê

Pelega e Porca Prenha na Mata do Pequi

Local: Salão da Igreja Viva, rua Luciano Ovídio Moreira, 12

Data: 5/10

Horário: 15h

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais