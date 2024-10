“Sem Lados”: Leca Harper & A Cozinha Cabeluda lançam single com as participações de Karina Marques e General R3

Com um grito por tolerância em tempos de polarização, Leca Harper & A Cozinha Cabeluda lançam hoje uma nova versão do single “Sem Lados”, que traz ainda as vozes e talentos de Karina Marques e General R3. A música estará disponível nas principais plataformas de streaming e chega em um momento significativo para o país, dois dias antes das eleições municipais.

“Sem Lados” é um chamado à reflexão, à pacificação e ao respeito às diferenças. Em um cenário onde a polarização ameaça o diálogo e a convivência pacífica, a música de Leca Harper ecoa como um chamado de esperança e empatia. “Queremos lembrar que, apesar de nossos diferentes pontos de vista, é essencial praticar o respeito e a tolerância. Não precisamos escolher lados, podemos construir um caminho de união”, declara Leca.

Harper chama a atenção para o poder transformador que a música tem como instrumento de cons

cientização. “A arte é ferramenta de mudança e a música faz parte disso. As pessoas se conectam a arte pelas variadas leituras que ocorrem na recepção. Quando programamos esse lançamento para essa data, foi justamente de trazer à tona isso da intolerância impensada que fica mais em voga nesse período pré-campanha.”

Esta nova versão de “Sem Lados” representa um marco na carreira de Leca Harper, sendo o primeiro single gravado com sua banda completa, Leca Harper & A Cozinha Cabeluda. Os arranjos cuidadosamente construídos e a colaboração entre gerações de artistas fazem desta faixa uma experiência única, que transcende as fronteiras da música para tocar diretamente o coração dos ouvintes. A produção conta com a participação especial de Karina Marques e do rapper General R3, que trouxeram suas potentes interpretações para somar à mensagem de unidade.

Leca explicou com exclusividade ao jornal O Estado que as parcerias com Karina Marques e General R3 foram construídas com o tempo. “A Karina é autora da canção comigo. Eu amo de paixão a Karina, e quando quis fazer esse ‘colab’, foi o primeiro nome que veio na cabeça, para prestigiá-la e para ter essa alegria de dividir oficialmente um som com ela. Nós somos amigas desde que eu comecei e nesses mais de 20 anos não tínhamos um registro conjunto ainda. Já o General R3, eu conheci através do Luis Ávila no ‘comecinho’ do “Encontros de Quarentena” e logo na primeira vez que mostrei essa música pro Luís ele me disse: cara, tem que chamar o General R3. Então, assim que resolvi fazer esse novo arranjo, já tava na minha cabeça trazer ele junto.”

“O R3 é um cara de coração gigante e merece tudo de bom nesse mundo. Ele tá sempre pronto a ajudar e a msg que ele trouxe vai ao encontro da msg de tolerância, de criticidade que queremos que as pessoas pratiquem, de entendermos que no final de tudo, não adianta polarização, estamos do mesmo lado.”, complementa Leca.

A receita que deu certo

Leca Harper também falou da Cozinha Cabeluda e explicou como esse encontro de gerações terminou no “prato perfeito”. “Os meninos trouxeram um punch especial pra mim. Somos três gerações num palco e isso me ensina muito: Gabriel Curumim tá nos seus 20 e poucos, o Napa já tá nos 30s e eu sou 40+. Os meninos me rejuvenescem e me fornecem o vigor necessário para continuar trabalhando, produzindo, querendo fazer mais, sempre.”, finalizou a artista.

Gravada e finalizada por Adilson Big Fernandes (BCompany Studio), o single é mais um lançamento do selo sul-mato-grossense AKASHA RECORDS. Acompanhe Leca Harper & A Cozinha Cabeluda nas redes sociais para ficar por dentro das últimas novidades: @lecaharper (Instagram, YouTube, plataformas de streaming). Não perca o lançamento de “Sem Lados” a partir d sexta-feira (04) em sua plataforma de streaming favorita: https://distro7.lnk.to/SemLados

Para pedidos de imprensa, entrevistas ou outras consultas, entre em contato através do telefone (67) 98466-7957.

Por Marcelo Rezende

