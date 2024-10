I Mostra Literária da Pessoa com Deficiência em MS acontece neste mês

O INCLUI-MS promoverá rodas de conversa, oficinas e debates, abordando temas de diversidade e inclusão social

No dia 26 de outubro, o Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande, receberá a I Mostra Literária da Pessoa com Deficiência, um evento que promove a literatura e a inclusão social. A mostra será realizada em duas edições: a primeira em Campo Grande e a segunda em Dourados, no dia 9 de novembro, na Universidade Federal da Grande Dourados (Unidade I).

Com uma programação rica e diversificada, a I Mostra Literária da Pessoa com Deficiência se apresenta como uma oportunidade única para a comunidade de Mato Grosso do Sul. O evento convida todos a participarem desse movimento cultural inclusivo, que destaca a importância da literatura e da diversidade.

O evento é aberto ao público e contará com diversas atividades, incluindo rodas de conversa, poesia, oficinas, teatro, dança e uma feira inclusiva. Todas as atividades são gratuitas e acessíveis, com o objetivo de celebrar a diversidade e fomentar um ambiente cultural inclusivo.

Programação

Um dos destaques do evento será a oficina de pintura e resistência indígena, ministrada por Sol Terena. Nascida na aldeia Tereré, em Sidrolândia-MS, Sol é Técnica em Biblioteconomia, empreendedora e ativista. Durante a oficina, ela abordará a importância da mulher indígena e a visibilidade do indígena com deficiência, utilizando tintas naturais como urucum e jenipapo para a pintura corporal. Essa atividade visa resgatar a comunicação ancestral e promover a cultura indígena.

“O tema principal abordado na oficina “Pigmentação da Resistência” é a preservação da tradição da pintura corporal indígena. O objetivo é apresentar às pessoas a cultura indígena de seu estado e a importância das tradições indígenas. Além disso, a oficina destaca a relevância da pintura corporal para os povos indígenas e evidencia que existem indígenas com deficiência nas aldeias. A proposta é compartilhar a cultura e a arte indígena, além de compartilhar as experiências dos participantes como artistas, artesãos e empreendedores. Assim, busca-se levar a luta do indígena com deficiência e a cultura indígena a todos., destacou Sol para o Jornal O Estado.

Os objetivos que a Mostra Literária Inclusiva busca alcançar incluem a promoção da luta do indígena com deficiência. Historicamente, essa população tem sido marginalizada em diversos espaços da sociedade. Atualmente, há um esforço para dar visibilidade ao indígena com deficiência, e a mostra proporciona uma oportunidade de discutir, abordar e destacar os talentos e trabalhos desse grupo. Essa iniciativa representa uma chance significativa para celebrar e reconhecer as contribuições dos indígenas com deficiência, e os organizadores expressam sua gratidão por fazer parte desse projeto no Mato Grosso do Sul.

“Como indígenas Terena, lutamos por inclusão e buscamos dar visibilidade à nossa luta, tanto como povos indígenas quanto como indígenas com deficiência. Esse é um dos principais objetivos: mostrar a cultura e a tradição indígena, além de garantir a visibilidade ao indígena com deficiência”, afirmou a ativista.

Além disso, a oficina “Literatura Surda: Adaptações de Contos Infantis em LIBRAS”, com Alessandra Souza, também fará parte da programação. Serão oferecidas 20 vagas, e as inscrições podem ser realizadas entre 1º e 15 de outubro. Os participantes receberão um certificado de participação.

As atividades realizadas têm como foco a promoção da acessibilidade e a valorização da cultura local, destacando a importância de dar voz e espaço às pessoas com deficiência na sociedade. A escritora Shirley Vilhalva, que estará presente no evento, enfatiza o papel fundamental da literatura para esse público.

“A literatura é nossa voz, e minha história é contada em cada página. A leitura transforma, e a inclusão nos dá asas para brilhar. O medo se dissipa, e cada palavra escrita se torna uma fonte para novas histórias. Quando as palavras se encontram, o mundo se torna possível. A literatura nos conecta e constrói pontes para um futuro mais inclusivo. Vamos juntos celebrar a literatura e a diversidade”, afirmou.

O Papel dos Eventos Culturais

Recorrendo aos dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios) do IBGE, a secretária de Direitos Humanos destacou que o Brasil possui, acima de 2 anos de idade, mais de 18 milhões de pessoas vivendo com algum tipo de deficiência. Em Mato Grosso do Sul, 21% da população, ou cerca de 526 mil pessoas, apresentam deficiência física, intelectual, auditiva, visual ou múltipla, segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010.

Os organizadores acreditam que este evento terá um impacto significativo na promoção da conscientização, diversidade e inclusão das pessoas com deficiência. Indígenas com deficiência estão somando esforços para que a população conheça sua luta e os trabalhos desenvolvidos no Mato Grosso do Sul.

“O evento visa realmente impactar a sociedade sul-mato-grossense, fortalecendo a presença desse grupo na comunidade. Através dele, serão levados talentos e a luta dos indígenas com deficiência, destacando a importância da visibilidade desse segmento. Essa iniciativa é fundamental para mostrar as oportunidades e espaços que devem ser reconhecidos e valorizados”, complementa Sol.

Diante desse panorama, eventos como o INCLUI MS se tornam essenciais para promover a cultura entre a população com deficiência, engajando-a em diversas formas de arte e incentivando um debate político sobre questões sociais pertinentes. A proposta é não apenas celebrar a diversidade, mas também conscientizar a sociedade sobre a importância da inclusão e da igualdade de oportunidades para todos.

O INCLUI MS tem como objetivos centrais promover os direitos humanos e aumentar a visibilidade das questões relacionadas às deficiências. O evento busca sensibilizar a população para a importância de criar um ambiente mais inclusivo, onde as pessoas com deficiência possam participar plenamente da vida cultural.

Este projeto é apoiado pela Lei Paulo Gustavo Estadual e conta com a colaboração do Ministério da Cultura, do Governo Federal e do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Serviço

Para se inscrever nas oficinas do INCLUI-MS, os interessados devem acessar o link disponível no Instagram @incluims. Ambas as oficinas oferecem 20 vagas cada. A oficina de pintura será realizada no dia 26 de outubro, das 15h às 17h, no Ateliê de Artes do Centro Cultural José Octávio Guizzo (Rua 26 de Agosto, nº 453 – Centro). Já a oficina literária de LIBRAS ocorrerá no mesmo dia, das 13h às 15h, no Auditório Rubens Côrrea, também no Centro Cultural. As inscrições para esta oficina estarão abertas de 1º a 15 de outubro.

Por Amanda Ferreira

