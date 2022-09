Som da Concha neste domingo terá shows de Pessê Ribeiro e Carlos Colmann

Neste domingo (12), o Som da Concha irá trazer para o palco canções autorais e clássicas da música negra brasileira, por Pessê Ribeiro, às 18 horas, além das canções de Carlos Colmann, às 19 horas, que relembram a importância da música autoral brasileira e regional.

Pessê Ribeiro leva para a Concha Acústica o show Colônia, estreado em 2021 no Campão Cultural, concretizando as ideias do seu primeiro álbum. O artista se utiliza de timbres acústicos de violão, percussões na base e os arranjos vocais da banda, para envolver toda a plateia. O show irá contar também com efeitos eletrônicos.

Ao lado de Pêsse, estarão se apresentando Julio Queiroz na guitarra e sintetizadores — assina também a Direção Musical —, Silas Zózimo no baixo elétrico, Aly Ladislau e Lucas Rosa na percussão. Na técnica, a Produção Executiva é de Aly Ladislau, iluminação de Luiz Sartomen e som de Anderson Rocha.

Nascido em Campo Grande, Carlos Colman, tem seu repertório enriquecido com diversos estilos musicais, como o chamamé, as polcas, pagode, sertanejo, arrasta-pé, etc, além de abranger os principais ritmos da música “folk” nacional e internacional.

“Em Qualquer Lugar”, show que será apresentado domingo, tem como objetivo remeter a presença marcante da arte e da música na vida das pessoas e da sociedade. Por ter como proposta reafirmar a importância da musica autora e regional, Carlos apresenta 15 canções autorais, passando por diversos ritmos como afouxé, baião, pagode caipira, baladas e arrasta-pé.

Serviço: Som da Concha com Pessê Ribeiro e Marcos Colmann

Data: 11 de setembro de 2022 – domingo

Horário: a partir das 18 horas

Local: Concha Acústica Helena Meirelles – Parque das Nações Indígenas

Entrada Franca

