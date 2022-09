Adolescente é espancado enquanto arrumava bicicleta

Um adolescente, de 16 anos, foi espancado com uma barra de ferro por três indivíduos. O jovem consertava sua bicicleta quando foi surpreendido pelo grupo de agressores. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (8), em Dourados.

O adolescente estava próximo a uma escola estatual e consertava sua bicicleta que havia quebrado. O trio chegou com barras de ferro e logo começou o espancamento. O menino ficou com vários ferimentos, principalmente no rosto e nariz. Ele foi socorrido por volta das 21h30.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou o adolescente para uma unidade de saúde. O jovem não sabe o que motivou as agressões.

