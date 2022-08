Sobremesa de Inverno: Petit Gateau de Travessa

Com o frio que chegou nesta semana no Estado nada melhor que curtir o tempo gelado com um docinho quente não é mesmo? Mas como o clima não é dos melhores muitos não querem ficar na cozinha por muito tempo e muito menos lavar toda a louça de uma receita elaborada demais. Por isso confira está receita de Petit Gateau na Travessa, que rende mais que os tradicionais feitos em recipientes separados.

Ingredientes:

8 unidades de clara de ovo e gemas separadas

1 xícara (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de manteiga sem sal

1 xícara (chá) de farinha de trigo

500 gr de chocolate meio amargo derretido

Modo de Preparo:

Na batedeira, bata as claras em neve e reserve. No liquidificador, bata os demais ingredientes até obter um creme homogêneo.

Transfira o conteúdo do liquidificador para uma tigela grande e misture as claras em neve delicadamente. Despeje a massa em um refratário médio, untado e enfarinhado.

Leve ao forno alto, preaquecido, por 15 minutos. Retire do forno e sirva em seguida. Dica: O Petit Gateua pode ser servido com sorvete de creme ou calda de chocolate.

