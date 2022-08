Artesãos de Mato Grosso do Sul brilham em exposição no RJ

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado MS

Cerca de 60 artesãos de Mato Grosso do Sul participam de exposição no CRAB (Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro), na Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro, a partir dessa sexta-feira (12). A exposição gratuita “Casa do Brasil Central, do Cerrado ao Pantanal” é um retrato do artesanato característico das regiões do Cerrado e do Pantanal do país e ocupará todas as galerias do térreo do CRAB até outubro. Após a visitação, o público poderá adquirir as peças artesanais. Ao todo são 150 artistas paticipantes da Região Centro-Oeste.

Promovida pelas unidades do Sebrae em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, a mostra tem curadoria de Renato Imbroisi. A ideia, segundo Imbroisi, é “levar o visitante a percorrer uma ‘casa’ que revele, pelos seus cômodos, tesouros naturais, objetos artesanais e a comida típica da região conhecida como ‘Coração do Brasil’ ou ‘Berço das Águas’ – pois, ali, brotam centenas de nascentes, gerando rios que percorrem muitos quilômetros, por vários estados, em direção ao Atlântico”.

O espaço

No espaço da casa de 440m², em todos os cômodos, o visitante poderá apreciar variados tipos de técnicas de artesanato e peças diversas. No quarto de dormir, uma cama cenográfica projetará imagens de tecidos, bordados e crochês, assim como mapas da região e pássaros, em vídeos de cinco minutos. Já na cozinha haverá painéis de frutos do Cerrado, cestos, panelas e tábuas de madeira.

Pantanal

Mato Grosso do Sul, onde fica uma parte significativa do Pantanal, a maior planície inundável do mundo, com imensa diversidade de fauna e flora, será representado por peças confeccionadas pelos artesãos, com materiais variados, como pedra, argila, palha, madeira, cascas e sementes, que são transformados em belas esculturas, utensílios domésticos ou peças decorativas em cerâmica. O artesanato pantaneiro também se apropria do algodão para tecer redes e criar bonecas de pano. Outros produtos utilizados são o couro, fio de buriti, caraguatá, granito, carandá, bambu, o baguaçu e o chifre de gado (muito usado na confecção de joias, colares e outros acessórios).

Para a artesã Lucimar Maldonado, de Campo Grande, participar da exposição é uma vitrina. “Estaremos no maior centro de visitação do artesanato nacional, e isso trará uma visibilidade imensa para todos nós, artesãos da Região Centro-Oeste”, declara.

Já para Isabel Muxfeldt, também de Campo Grande, a oportunidade se traduz em alegria. “Participar dessa exposição é uma grande alegria para mim. Cada artesão que está participando mostra o seu trabalho de uma forma grandiosa.

“Eu, particularmente, trabalho com resíduo, mas cada um trabalha com um tipo de material e tem a sua forma própria de trabalhar, a sua criatividade, a sua criação em peças, então isso é uma coisa muito bacana. O Pantanal está sendo muito valorizado, devido à novela e às suas belezas naturais, então essa exposição é um grande marco para nós, artesãos aqui de Mato Grosso do Sul.”

“O Sebrae apoia e promove o artesanato, a cultura e a gastronomia da região, por entender que é uma ação que trará novos mercados e oportunidades para os profissionais participantes, que, com seus trabalhos, reforçam nossa identidade cultural. Entendemos que os estados do Centro-Oeste têm um potencial enorme a ser explorado e conhecido”, destaca Maristela de Oliveira França, diretora técnica do Sebrae Mato Grosso do Sul e conselheira do CRAB pela Região Centro-Oeste.

Ao longo do período da ocupação, o CRAB receberá eventos gratuitos de gastronomia, artesanato e turismo da Região Centro-Oeste. Na programação, uma imersão gastronômica sobre o Pantanal e o Cerrado, oficinas de culinária regional e a Semana Pantaneira.

Sobre o CRAB

O Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro, criado em março de 2016, em um prédio histórico da Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, completa seis anos de atividades reforçando sua missão de promover o artesanato nacional e contribuir para qualificar a imagem dos produtos feitos à mão no Brasil.

Em suas galerias estão ou passaram importantes trabalhos de artesanato, revelando histórias, origens e territórios. Atualmente, abriga uma coleção de mais de 1.500 itens de todos os tipos, que representam a expressão da cultura popular e da criatividade brasileira. Entre as obras mais significativas estão algumas cerâmicas de Zezinha do Vale do Jequitinhonha (MG), de João Borges (Teresina-PI), João das Alagoas (Capela-AL), Maria Sil (Capela-AL) e as esculturas em madeira de Abelardo dos Santos (Ilha do Ferro-PI). No CRAB, o artesanato é valorizado como objeto de arte e de desejo.

Programa Ocupações

Atualmente, o CRAB está conectado com todo o país para reposicionar e qualificar estrategicamente os produtos feitos à mão no Brasil e capacitar os agentes da sua cadeia produtiva. O primeiro passo para reforçar esta conexão foi a criação do programa Ocupação. “O CRAB e o Sebrae Nacional convidaram as áreas de Artesanato dos Sebrae UFs a ocuparem nosso espaço com mostras temporárias todos os anos, apresentando o que há de mais significativo e relevante no artesanato do seu estado. A ideia é ‘vestir’ o CRAB com todas as riquezas existentes no Brasil”, explica Ana Paula Moura, gerente do CRAB.

Leia também: Dia dos Pais: Pesquisa mostra principais opções de presente

Leia a edição impressa do Jornal O Estado MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.