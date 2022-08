Vai um docinho? Pão de Mel recheado é a receita de hoje para adoçar a semana

Depois do almoço sempre bate a vontade de comer um docinho. Esta receita de pão de mel além de recheada, leva uma deliciosa cobertura de chocolate, e não leva ovos, ideal para os vegetarianos ou para as pessoas que possuem algum tipo de restrição em relação a proteína do ovo.

Ingredientes:

Recheio

1 lata de Leite Condensado

Massa

2 xícaras (chá) de Leite Líquido Integral

1 xícara (chá) de açúcar mascavo

1 colher (chá) de canela em pó

meia colher (chá) de cravo em pó

meia xícara (chá) de mel

1 xícara (chá) de Chocolate em Pó

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

2 colheres (chá) de fermento em pó

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

Cobertura

1 tablete de Cobertura de Chocolate ao Leite

Modo de Preparo:

Recheio

Retire o rótulo e o excesso de cola da lata de lei condensado. Coloque-a, fechada, em uma panela de pressão e adicione água suficiente para cobri-la. Tampe a panela e cozinhe em fogo médio por 15 minutos (contados após início da fervura). Espere sair toda a pressão, abra a panela, retire a lata com cuidado e deixe-a esfriar antes de abri-la. Transfira o conteúdo para um recipiente e misture para ficar homogêneo. Reserve.

Massa

Em um recipiente, misture o leite líquido, o açúcar mascavo, a canela, o cravo e o mel. Peneire por cima o Chocolate em pó e a farinha de trigo. Junte o fermento e o bicarbonato e misture tudo muito bem até obter uma massa lisa.

Despeje a massa em uma assadeira média (22 x 33 cm) untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 45 minutos. Espere esfriar, corte a massa em quadrados e recheio com o Doce de Leite reservado.

Cobertura

Pique a Cobertura Chocolate e prepare conforme as instruções da embalagem. Banhe os pedaços de pão de mel, escorra o excesso de Chocolate e deixe-os secar sobre uma grelha. Sirva a seguir.