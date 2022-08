Estado pode ter Dia do Cinema e do Audiovisual Sul-Mato-Grossense

Na manhã desta quarta-feira (10), deu entrada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o Projeto de Lei 217/2022 , que institui o Dia Estadual do Cinema e do Audiovisual Sul-Mato-Grossense, a ser comemorado, anualmente, no dia 19 de novembro.

A data faz referência à primeira exibição de cinema no Estado, ocorrida em 1903, no município de Corumbá. Conforme consta na justificativa do projeto, todas as cidades criadas antes dos anos de 1980, tiveram uma sala de cinema.

Os materiais sobre os espaços de projeção da sétima arte estão registrados em livros, como “Salas de Sonhos – História dos cinemas de Campo Grande” (Editora UFMS /2008) e “Salas de Sonhos – Memórias dos cinemas de Mato Grosso do Sul (Editora UFMS/2010), da da cineasta e jornalista Marinete Pinheiro.

Personalidades como David Cardoso, Glauce Rocha, Joel Pizzini, Cândido Alberto, Maurício Copetti, Marinete Pinheiro e Filipi Silveira levaram Mato Grosso do Sul para vários festivais internacionais.

Conforme justificativa, o Dia do Cinema e do Audiovisual Sul-Mato-Grossense é uma forma de rememorar a atividade artística, criativa e também econômica. Segundo dados da Ancine de 2019, o audiovisual no Brasil tornou-se o setor mais estruturado da economia criativa, forte gerador de emprego e renda.

