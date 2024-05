Show de Toni Garrido no MS ao Vivo e feiras para todos os gostos são atrações para fim de semana do Dia das Mães

Concerto de música clássica e último dia da Exposição Imersiva “Van Gogh e Impressionistas” também são atrações

O fim de semana demorou, mas chegou, e com uma comemoração especial neste domingo, o Dia das Mães. Para quem busca um evento ao ar livre e gratuito, o MS ao Vivo de maio vai ser de samba e música black, com show de Toni Garrido, no Parque das Nações Indígenas, a partir das 17h.

Amplamente conhecido pelo trabalho na banda Cidade Negra, o cantor e compositor Toni Garrido trará para Capital o show “Baile Free”, recheado das maiores canções de sua carreira na banda como “Girassol”, “A Sombra da Maldade”, “Estrada” e “O Erê” e de seus projetos solo, como “Solteiro no Rio de Janeiro”, “Palco”, “Lilás”, “Saideira” e “Pescador de Ilusões”.

O novo trabalho representa uma virada de chave na carreira do artista, marcando sua estreia solo. Toni Garrido define o projeto “Baile Free” como um mix de música black com eletrônico. “O show é um bailão no qual eu toco de tudo que eu gosto: black music e um pouco de house e de música eletrônica. É um grito contra o preconceito ao mesmo tempo que é um grito pela liberdade musical e de tocar as coisas que eu gosto. Esse é um show para que todos pensem e repensem em nosso posicionamento em relação a vida e liberdade, porque nosso baile é free e vamos dançar juntos”, convida.

No Parque das Nações Indígenas, Garrido mostrará ao público a nova composição “Vai”, feita em parceria com Marcus Mosquette, George Israel e Gabriel Moura, e single do projeto Baile Free. Em sua letra, a música explora a confiança e a motivação para ser autêntico, independentemente de qualquer preconceito ou julgamento da sociedade. “Esse show é um baile sem preconceito, para todas as pessoas, todas as idades, todas as sexualidades, amores, possibilidades, religiões. A gente sabe que a música ritualiza a paz da gente e esse é o nosso objetivo. Vamos com tudo!”, completa Toni Garrido.

A abertura fica por conta da apresentação “Gideão Dias & Bibi do Cavaco – Irmãos na Fé e no Samba”, projeto formado cantor e compositor de samba Gideão Correa Dias e Vladimir Benedito de Carvalho, o Bibi do Cavaco, que possui mais de 50 anos de carreira no samba, com seu instrumento de assinatura, o cavaquinho. Atualmente, Bibi do Cavaco faz seu trabalho solo, resgatando o que há de melhor na música exportada brasileira: o chorinho e o samba raiz, acompanhado pelo grupo Pantachoro.

Solidariedade

O MS ao Vivo deste mês, realizado no Parque das Nações Indígenas, será ponto de coleta de doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Quem for curtir o show poderá doar kits de higiene e limpeza, alimentos não perecíveis, água potável, roupas de cama e banho, roupas e calçados de inverno em bom estado.

Também estarão sendo arrecadados insumos para os animais resgatados das enchentes, como água, medicamentos para animais, manta térmica aluminada, roupas para pets, toalhas, colchonete, caixas de transporte e cobertores.

A Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal foi convocada para apoio técnico de resgate e insumos como ração, antipulgas, vermífugos, coleiras, cordas, caixas de transporte, material de primeiros socorros, lanternas, entre outros que são extremamente bem-vindos e necessários.

Brechós

Neste sábado (11), das 8h às 14h, é realizado o Encontro de Brechós no Horto Florestal, com mais de 4 mil itens de moda sustentável e peças a partir de R$ 10,00.

O evento contará com acervo de peças de inverno – pois tem previsão de uma frente fria em breve – tudo no precinho. São mais de 40 brechós confirmados, com roupas femininas, masculinas, infantis, peças plus size, sapatos e acessórios.

“Com os recentes desastres climáticos acontecendo no Brasil, os brechós têm sido uma alternativa sustentável, que ajudam a promover uma transformação sistêmica na forma de pensar, produzir e consumir e moda”, explica Amparim Lakatos, subcoordenadora do Coletivo de Brechós. “Eventos como o nosso, incentivam o reuso de peças, faz com que as roupas circulem por muito mais tempo, reduzindo os impactos de novas produções”

SEXTA-FEIRA (10)

Rock anos 80 & 90

Chegou a hora de curtir muita música com Energy Garden diretamente de Maringá trazendo muito ROCK ‘N ROLL nessa noite imperdível. Uma viagem nos anos 80 e 90 no Blues Bar! Uma noite repleta de clássicos que fizeram historia. O bar abre às 20h, com entrada limitada e venda de ingressos somente na hora. O Blue Bar fica na Rua 15 de Novembro, 1186.

Na Batidaz

Nesta sexta-feira, a Daza Club irá trazer para o seu set o melhor da música tropical do Brasil. Do pop ao funk, o espaço será uma pista de dança aberto com o som daquelas que trazem o grave e a rebolação como elementos essenciais para curtir o momento. Garanta seu ingresso antecipado no site www.dazaclub.com. A partir das 23:59hrs às 6h da manhã, A Daza está localizada na rua Marechal Rondon, 2181 em Campo Grande.

Feira Madre Loca

Em alusão ao dia das mães, a Plataforma Cultural receberá a feira Madre Loca, as 18 horas, com ridas de conversa entre mulheres empreendedoras com temas que irão desde desafios, mercado e troca de experiências. O evento terá poesia, dança do ventre, apresentações artísticas, brechós, artesanato, exposição de arte, gastronomia e plantinhas. A entrada é gratuita.

Quintal SESC

A primeira edição de maio chega com novidades. Nesta sexta-feira (10), o Quintal Sesc é temático, com a edição especial Geek, com desfile de cosplayers e personagens. As tradicionais brincadeiras fazem parte da programação que inicia às 17h. A partir das 18h30 acontece a apresentação da Cia Habilidoces e às 20h, muita música nacional e internacional com Dany Cristinne.

Hambúrguer, hot-dog, sushi, sobá, choripan e açaí estão entre as opções gastronômicas que contam ainda com doces e até garapa. Para o happy hour, a presença confirmada é do Chopp Germânia. Além disso, expositores de artesanato e acessórios completam o quadro e são uma ótima opção para quem ainda procura o presente de Dia das Mães.

Quem quiser levar seu “melhor amigo”, saiba que ele é bem-vindo, o espaço é Petfriendly. A programação do Quintal Sesc está sujeita a alteração se houver alguma mudança climática que interfira na realização.

Strings Concert Experience – Diálogo Entrecordas

O ‘Strings Concert Experience’ traz uma seleção de músicos excepcionais, incluindo Brenner Rozales, Caio Fortunato, Eduardo Martinelli, Felipe Bueno e Guilherme Ferreira. Esses artistas virtuosos oferecerão uma experiência sonora única, utilizando instrumentos como violino, viola, violoncelo e violão.

Com uma diversidade de talentos, o concerto promete levar o público por uma jornada musical que vai desde o clássico até o rock. O evento musical está agendado para este final de semana, com início às 20h. Os ingressos já estão disponíveis para compra e podem ser adquiridos entrando em contato pelo telefone (67) 9.9696-9774. Você pode encontrar a Estação Cultural Teatro do Mundo no endereço Rua Barão de Melgaço, 177, Centro.

FenaSul

Para fechar com chave de ouro a sexta-feira, a icônica Feira Gaúcha prepara o famoso tombo da polenta, com início às 20h. Este evento proporciona uma rica experiência gastronômica e cultural, enquanto presta homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Durante todos os dias da feira, o grupo Herdeiros Farroupilha encanta o público com suas apresentações. A feira também estará recebendo doações aos moradores que estão passando pelas enchentes do Rio Grande do Sul. O horário de funcionamento é das 16:00 às 23:00, no Círculo Militar – Av. Afonso Pena, 107 – Amambai. Valor da entrada: R$ 10, disponível na portaria. O local também funciona como ponto de coleta de doações para as enchentes do Rio Grande do Sul.

Bazar AACC

Nesta sexta-feira (10) acontece uma ação solidária no Shopping Campo Grande, quando crianças assistidas pela AACC (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer) terão uma manhã de alegria e brincadeiras no parque Authentic Games. A iniciativa, que acontece das 8h às 10h, integra o Festival Chocobiscoito, promovido pela Sésamo Gelateria. Entre os dias 17 e 19 de maio, as lojas da rede irão vender combo e sabor especial de gelato, com parte das vendas destinadas à AACC.

SÁBADO (11)

Encontro de Amigos e Amigas do MST

No dia 11 de maio, irá acontecer a Noite Cultural do Encontro dos Amigos e Amigas do MST, no Armazém do Campo (Rua Juruena 309), a partir das 17h, com espetáculos musicais. Os artistas regionais Rhaysla e Nico já foram confirmados para o evento. Seguindo a noite, terá o Sarau dos 40 anos de MST, com muita música, arte e cultura para abrilhantar a noite, trazendo as memórias dos 40 anos de Luta pela Terra. A entrada é gratuita.

Exposição Entre a Aula e a Escol(h)a

De autoria do artista colombiano, Julian Vargas, o projeto “Entre a Aula e a Escol(h)a” propõe uma reflexão sobre a relevância das artes desde a educação básica na formação das crianças enquanto cidadãos. A entrada é gratuita e a abertura do projeto acontecerá no próximo sábado, dia 11 de abril, às 17h, com uma roda de conversa, com tradução em libras, para professores da rede municipal de ensino e pessoas interessadas no assunto. Em seguida, haverá visitação do público para conhecer as obras. O Museu da Imagem e do Som fica localizado nas dependências da FCMS no Endereço: Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 – Vila Carvalho.

Feira Bosque da Paz

Nesta edição especial da Feira Bosque da Paz, celebraremos o Dia das Mães como o tema central! Com a data tão próxima, que tal surpreender sua mãe com um presente único e especial na Feira Bosque da Paz – Especial Dia Das Mães, realizada no encantador ambiente do Shopping Bosque dos Ipês? Reserve os dias 10 e 11 de maio em sua agenda, das 10h às 22h, e venha explorar as diversas opções de presentes e experiências que preparamos para tornar o Dia das Mães ainda mais memorável.

Feira O Balaio – Ivinhema

Prepare-se para dois eventos imperdíveis: a Feira Cooperar + O Balaio – Feira Criativa estão a caminho! Marque na agenda: 11 de maio, das 17h às 21h, na Avenida Brasil, Praça Central. A noite será embalada por uma roda de samba com a cantora Ana Paula Lopes. Chame todo mundo e venha celebrar conosco os 35 anos da nossa cooperativa, Sicredi Centro Sul MS/BA, na Feira Cooperar! Será uma celebração repleta de alegria, música, artesanato, gastronomia e muito mais!

36ª Feira Afro

Neste sábado a 36ª Feira Afro de MS está chegando e esperamos ansiosamente por todos vocês! Preparem-se para uma tarde repleta de música, poesia, gastronomia, arte, moda, artesanato e muito mais. Desta vez, a feira contará com uma apresentação especial do professor de Passinho, Flashback e Hip-Hop, que oferece aulas gratuitas às sextas-feiras na Plataforma Cultural. Não percam a chance de dançar ao som de Lincoln Cursino!

Os talentosos violeiros da Plataforma Cultural, sob a orientação do mestre Ramão, também estarão presentes. Junte-se a nós nesta celebração cultural que promete encantar a todos.

Feira Inclusiva

A 2ª edição da Feira Inclusiva acontecerá no próximo sábado (11), véspera do dia das mães. Este evento promete uma variedade de produtos ideais para presentear. A entrada é gratuita e o evento ocorrerá das 9h às 13h, na Arena do Horto Florestal, localizada na Avenida Fábio Zaran, n.º 16, Centro.

A Feira Inclusiva visa promover o empreendedorismo inclusivo, oferecendo visibilidade a diversos talentos. Nesta edição, o evento contará com a participação de 20 expositores, oferecendo uma ampla gama de produtos, que incluem salgados, bolos, biscoitos, arroz carreteiro, roupas, crochês e muito mais. Não perca essa oportunidade de prestigiar e apoiar esses empreendedores incríveis!

Feira Vai ou Racha

Está chegando mais uma edição incrível, repleta de arte, gastronomia e especialmente dedicada às mães! No dia, a partir das 16h até às 21h, venha se encantar em mais uma edição da Feira Vai ou Racha na Av. Noroeste, 1600. Prepare-se para uma tarde cheia de atrações musicais e muito mais!

Não perca as apresentações musicais com Samuca Brasil e alunos, além do incrível trio de jazz da SECTUR. Os expositores estarão presentes com uma variedade de artesanato, moda autoral e delícias gastronômicas. Você encontrará expositores de todos os segmentos gastronômicos regionais, além de comidas orientais, brechós e muito mais. Venha celebrar conosco e encontrar o presente perfeito para a sua mãe neste dia tão especial!

1ª edição do festival Cosmo Groove

Vai aterrissar em Campo Grande a 1ª edição do festival Cosmo Groove, Compartilhando vivências de outros mundos através de muita música , palestra UFO, calistenia, bailinho de dança , feira de economia criativa, capoeira, gastronomia e cervejas artesanais e contará Day use da piscina.

Será realizado no atmoaphera, localizado na Antônio Maria Coelho 3888. Os ingressos podem ser adquirido de maneira antecipada através da plataforma Sympla.

DOMINGO (12)

Liga dos Ipês:Liga Pokémon de Estampas Ilustradas – Pokémon TCG

ALiga dos Ipês, de Pokémon Estampas Ilustradas (cartas), é sancionada pela Pokémon Company. Em cada temporada os participantes jogam diversos torneios a fim de aperfeiçoar seu modo de jogo. É necessário que cada jogador tenha um Player ID da Pokémon Club e um deck de 60 cartas no formato Padrão/Standard. Essa é uma ótima oportunidade para aperfeiçoar seus baralhos e também trocar cartas. Horário: das 15 às 20h. Onde: no primeiro piso do Shopping Bosque dos Ipês, entrada Acesso B. Inscrições: pelo WhatsApp (67) 99152-5357

Almoço de Massas Especial Dia das Mães

Walber Guimarães é a atração musical principal para seu almoço no dia das mães! Para comemorar essa data especial, o Veras Bar irá realizar um almoço de massas para você presentear sua progenitora com o melhor dos presentes! Por 69,90 por pessoa, o estabelecimento ira cobrar apenas 50% de crianças até 8 anos. O Veras Bar fica na Av. Bom Pastor, 154, a partir das 11h. Música ao vivo as 13h.

Domingo do Modão

Domingo, 12 de maio, é dia de Modão na Valley CG! Prepare-se para uma noite inesquecível com o grupo Traia Veia. Desde 2022, Edu Araújo, Dario Rodrigues, Vini Gouvea e Pedro Cordeiro uniram suas vozes únicas no Traia Veia. Após conquistar fãs e empresários no YouTube, gravaram seu primeiro DVD em Goiânia em 2023. Com sucessos ao lado de artistas como Gusttavo Lima e Murilo Huff, eles trazem uma mistura de raízes sertanejas com um toque moderno, prontos para surpreender. A partir das 20 h, a Valley fica na Av. Afonso Pena, 4176. Garanta já sua reserva através do número (67) 99150-8194. A noite conta com atrações de Junior Motta & Paulinho e Gustta Paes.

Cool Stuff – Feira Criativa

Vem aí primeira edição da Cool Stuff – Feira Criativa. Com uma variedade de produtos artesanais, brechós, acessórios e muito mais! Tudo criado com amor e dedicação por talentosos empreendedores locais. O Cool Stuff vai além da seleção exclusiva dos empreendedores! Também terá brechós com peças selecionadas, além daquele chop gelado e drinks disponíveis no cardápio da casa! E se ficar com fome não se preocupe, tem um cardápio recheado de opções para você aproveitar o rolê ao som da DJ Mariana Ogatha.

Não perca a chance de apoiar essas mentes criativas e descobrir tesouros exclusivos que você não encontrará em nenhum outro lugar. Marque esta data em seu calendário, chame a galera e venha fazer parte deste momento. O horário é a partir das 17 às 22h no Capivaras Cervejariam na Rua Pedro Celestino, 1079, entrada gratuita.

Exposição Van Gogh

Este domingo é o último dia para conferir a exposição artística Van Gogh & impressionistas no Shopping Campo Grande. Prepare-se para mergulhar na fascinante exposição imersiva que encantou mais de meio milhão de pessoas em todo o Brasil. Esta atração única oferece um labirinto cheio de cenários perfeitos para o Instagram, instalações artísticas que revelam curiosidades sobre a vida do artista, e uma loja repleta de itens exclusivos.

Não perca também o incrível ateliê imersivo, onde projeções em alta definição de 360º cobrem as paredes, o chão e até mesmo um cubo, transportando-o para o mundo vibrante e emocionante de Van Gogh. Horário de funcionamento: a partir do 12h. Os ingressos disponíveis estão a partir de R$ 60, através do site oficial https://ingressocom.showare.com.br/.

Authentic Games

O parque é inspirado no canal do YouTube criado em 2011 pelo mineiro Marco Túlio Marcos Vieira – o Authentic Games dos jogos. O sucesso da Internet reúne mais de 20 milhões de inscritos no canal de jogos Minecraft Mods, Minecraft Survival, Minecraft SHORTS, Minecraft Seeds ou Seeds do Minecraft, Minecraft ModPACK, Minecraft Pocket Edition conhecido como Minecraft PE ou Minecraft de Celular.

A atração, localizada na Praça Central, conta com jogos, aventura e uma grande piscina de bolinhas. Destinado a crianças de 02 a 13 anos, o parque funciona todos os dias, seguindo o horário de funcionamento do Shopping Campo Grande. Os valores são: R$ 50 até 40 minutos; R$60, de 41 a 60 minutos; R$70, de 61 a 90 minutos; R$80, de 91 a 120 minutos e R$90, de 121 a 180 minutos de brincadeira. Crianças menores de 05 anos, devem obrigatoriamente entrar no circuito acompanhadas por um adulto.

Lançamento do livro Pequeno ensaio sobre a tessitura de um poema

Livro escrito pelo professor graduado em letras, pela universidade Católica Dom Bosco, Rossine Benício é poeta e especialista em Língua portuguesa e literatura.

Rossine nos presenteia com um glossário imagético vincado com tessituras, minimalista no texto e abundante na gentileza e compartilha com o leitor momento de pura intimidade tecido com fios de inquietude de quem mergulha com prazer nas águas turvas dos córregos da vida.

O evento acontecerá na estação da cultura localizada rua barão do Melgaço, n° 117 e tem o início previsto para ás 19h.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

