58ª Expoagro começa hoje, em Dourados

Feira agropecuária terá shows de Ana Castela, Léo Santana, Alok e Jads e Jadson

Começa nesta sexta-feira (10), a 58ª edição da Expoagro, maior feira agropecuária do município de Dourados, que segue até o dia 19 de maio, no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho. Nos 10 dias de evento, são esperados até 100 mil visitantes, com programação técnica, exposição de maquinários, veículos, praça de alimentação, parque de diversões e shows com cantores nacionais. A exposição é realizada pelo Sindicato Rural de Dourados.

“São 58 anos de história da Expoagro, que nasceu do desejo de um grupo de produtores rurais em fomentar uma feira que tivesse as novidades sobre o setor. A Expoagro surgiu paralelamente a criação do Sindicato Rural de Dourados, na década de 1960. Foi nessa década que foi adquirida a atual sede do Sindicato, onde é o Parque de Exposições. Na época era área rural e hoje, com o crescimento da cidade, está envolta de um mix de bairros residenciais e de indústrias, sendo localizado na entrada de Dourados, para quem chega de Campo Grande”, explicou um dos integrantes da equipe técnica que organiza o evento, Flávio Verão, ao jornal O Estado.

Segundo o presidente do Sindicato Rural, Ângelo Cesar Ajala Ximenes, a edição deste ano da exposição busca “manter a tradição, inovação, tecnologia, informação de qualidade e entretenimento, que marcam a história do principal evento da cidade e o maior no setor agropecuário no Estado”.

Durante a coletiva de imprensa realizada nesta semana, Ximenes destacou a presença de 80 estantes na feira, 96 palestras e estações práticas de dias de campo, com os mais diversos setores do agronegócio, como agricultura, horticultura, avicultura, suinocultura, ovinocultura e psicultura. Para Ximenes, a Expoagro é uma oportunidade para a população em geral conhecer de perto como funciona o agro. Ele cita como exemplo o espaço “Fazendinha”, dentro do Parque de Exposições. No local há uma variedade de cultivares como hortaliças, árvores frutíferas, leguminosas, entre outros, que foram cultivados utilizando técnicas inovadoras que garantem maior produtividade e qualidade das espécies e serve como uma vitrine para os produtores conhecerem tendências e tirarem dúvidas com especialistas durante eventos de dias de campo. Também haverá empreendedores do ramo do artesanato, dentro os 80 estantes selecionados.

“Eles [os expositores] apresentam desde soluções para a agricultura de precisão até equipamentos para pecuária, passando por armazenagem, implementos agrícolas, máquinas para construção, sementes, software e hardware. O interessante é que há soluções que atendem o mercado da agricultura familiar, dando a oportunidade ao pequeno e médio agricultor que visitar o evento, de adquirir um produto que se adeque a sua necessidade e orçamento, bem como haverá soluções para o grande produtor”, disse Verão.

Impactos

No ano passado, a Expoagro alcançou o volume recorde de R$ 948,7 milhões em negócios gerados e intenções de compras, e a organização pretende se aproximar ou ultrapassar esse valor na exposição deste ano. “Dourados é uma cidade polo que representa pelo menos 34 municípios da região sul do estado e a Expoagro torna-se uma vitrine para os produtores rurais de toda a região. As principais marcas do mercado estão na feira, com diferentes tipos de soluções para o campo. São atrações que fazem os produtores e profissionais do agro estarem presentes na Expoagro, já que especialistas de instituições públicas e privadas farão parte do ciclo de palestras e de estações de dias de campo, com apresentações e troca de informações práticas. Este ano, por conta de crises climáticas em MS e a recente problemática no RS, certamente a Expoagro poderá ser atingida, devendo influenciar nas negociações. Ainda assim a expectativa é de tentar aproximar o volume de negócios da feira passada”, finalizou Flávio Verão.

Entretenimento

Além dos eventos voltados para o mundo agropecuário, a Expoagro deste ano terá shows nacionais com artistas de renome. O primeiro será na noite de sábado (11), com a dupla sertaneja Jads e Jadson, com entrada gratuita. Considerados os “brutos do sertanejo”, os irmãos mesclam sertanejo raiz com o estilo moderno de composição e ao longo de duas décadas criaram uma identidade única. Eles são donos de sucessos como “É da Roça que Sai”, “Jeito Carinhoso”, “Se Toca essa Moda”, “Zé Trovão”. Também no sábado, sobe no palco da exposição o DJ Chris no Beat, conhecido pela parceria na música “Pipoco”, de Ana Castela e Melody.

Falando na boiadera, a sete quedense Ana Castela fará show na Expoagro no dia 15 de maio, com ingressos que variam de R$ 60,00 até R$ 1.000. Já no dia 16 é a vez do sertanejo Gustavo Lima e no dia 17, Léo Santana. O DJ Alok e a dupla sertaneja Bruninho e Davi encerram as apresentações, no dia 18 de maio.

Nos 10 dias de evento, haverá parque de diversões, praça de alimentação, além de exposição de maquinários e implementos agrícolas e showroom de veículos. A área de shows é dividida em bangalô premium, camarote do bacana, bangalô do bacana, vip open bar, vip, camarote empresarial e arena.

Os convites estão à venda pelo site bancadoingresso.com.br e nos seguintes espaços físicos: Banca do Jaime, Red Man, Boliva Conveniência, Jornal Dourados News e Shopping Avenida Center (em frente à loja Renner). A abertura oficial da Expoagro será no dia 10 de maio, sexta-feira, às 19 horas, com a presença de autoridades sul-mato-grossenses.30% dos ingressos vendidos dos shows da Expoagro são ingressos sociais, e parte do valor desses ingressos (R$10) será destinado às causas sociais que o Projeto MP-Social e o LeiloDom irão atender.

Regras

A entrada de menores durante a Expoagro, tem regras definidas pela Vara de Infância e da Juventude.Criança de até 12 anos incompletos somente terão acesso ao Parque de Exposições se tiver acompanhada dos pais ou responsável legal (tutor ou guardião legal), mediante a apresentação de documentação do menor (RG ou outro documento emitido por órgão estatal contendo foto, com nome completo, data de nascimento e filiação, certidão de nascimento do menor, vedada cópia). Também é necessário que o menor permaneça na companhia do responsável durante o tempo todo em que estiver na Expoagro.

Adolescente de 12 a 16 anos incompletos somente terá acesso se estiver acompanhado por um dos pais ou responsável legal, sendo que, nesse último caso, esteja portando documento que comprove a guarda judicial, a tutela ou a curatela, ou, ainda de terceiros maiores de 18 anos desde que expressamente autorizados.

Já o adolescente de 16 e 17 anos poderá ingressar e permanecer no Parque de Exposições desacompanhado, desde que portando cédula de identidade (RG), Carteira de Identificação de Estudante – CIE ou Carteira Digital de Identificação Estudantil do Mato Grosso do Sul – CDIEMS no padrão legal e válida, CTPS (Carteira de Trabalho), ou outro documento emitido por órgão estatal contendo foto, o nome completo, data de nascimento e filiação, vedada a utilização de cópia.

Os organizadores da Expoagro deixam claro que será proibida a venda e fornecimento de bebida alcoólica ao menor de idade. Também será proibida a entrada de menores de 18 anos no setor open bar.

Por Carolina Rampi

