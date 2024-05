Confira as interdições para este final de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para as interdições que acontecerão neste final de semana. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas.

Confira as interdições:

Seletivas Para a Mostra Brasileira de Foguetes (MOB FOG 2024)

Data: 11/05/2024 (sábado)

Horário: 07h às 15h

Local: A. Brasil Central entre a Av. Duque de Caxias e Rua Taquari

Cruzada Evangelística

Data: 11/05/2024 (sábado)

Horário: 13h às 22h

Local: Rua Joana Irala entre Rua Jair Garcia de Freitas e Rua Antônio Sobreira

Cruzada Evangelística

Data: 11/05/2024 (sábado)

Horário: 16h às 22h

Local: Rua Altos Verdes entre Av. Aracruz e Rua Feira Nova

Festival de Prêmios

Data: 11/05/2024 (sábado)

Horário: 16h às 00h

Local: Rua Eduardo Prado entre Teófilo Otoni, Rua Jair Garcia e Rua Felipe dos Santos; Rua Jair Garcia entre a Rua Manoel Taveira, e Rua Eduardo Prado e Rua Alberto Torres

Evento de Comemoração ao dia das Mães

Data: 11/05/2024 (sábado)

Horário: 06h40 às 08h30

Local: Rua Michel Scaff entre Rua Marcino dos Santos e Rua Antônio Alves Arantes; Rua Antônio Alves Arantes entre Rua Michel Scaff e Rua Dr. Zerbini; Rua Dr Zerbini entre rua Antônio Alves de Arantes e Rua Marcino dos Santos; Rua Marcino dos Santos Entre a Rua Zerbini e Rua Michel Scaff.

Festa dia da Mães

Data: 11/05/2024 (sábado)

Horário: 07h às 13h

Local: Rua Antônio Maria Coelho entre nº3776 ao nº 3788; Rua Jair Garcia entre a Rua Manoel Taveira, e Rua Eduardo

Associação de Moradores do Bairro Guanandi

Data: 11/05/2024 (sábado)

Horário: 19h às 23h

Local: Rua Antônio Siufi entre Rua Mirim e Rua Juruá

Igreja Evangélica Indígena Uniedas

Data: 11/05/2024 (sábado)

Horário: 05 às 23h

Local: Rua Galdino Pataxó entre Rua Pacari e Rua Marquês de Pombal

Domingo das Mães

Data: 12/05/2024 (domingo)

Horário: 06 às 13h

Local: Av. Osvaldo Aranha entre a Rua Mainá e Rua Paoco

Associação de Moradores do Bairro Guanandi I

Data: 12/05/2024 (domingo)

Horário: 07h30 às 18h

Local: Rua Antônio Siufi entre Rua Itaguassu e Rua Iracema

Festa dia da Mães

Data: 12/05/2024 (domingo)

Horário: 07h às 13h

Local: Rua Leopoldo Ferreira de Almeida entre Rua Dona Benvinda Orlandi Draguetta e Rua Dona Mariana Lemos; Rua Jair Garcia entre a Rua Manoel Taveira, e Rua Eduardo Prado e Rua Alberto Torres.

