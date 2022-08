Show de Almir Sater agita as comemorações aos 123 anos de Campo Grande

Um dos maiores artistas sul-mato-grossense, Almir Sater apresenta hoje (26) um show gratuito em celebração ao aniversário de Campo Grande. Neste ano, a Capital morena completa 123 anos de emancipação.

A informação foi divulgada no dia 27 de julho por meio do DOE (Diário Oficial do Estado), conforme a publicação o artista irá se apresentar no Parque das Nações Indígenas, a partir das 19h.

O contrato viabilizado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul foi orçado em R$ 200 mil e prevê um show com duração de 2 horas.

Natural de Campo Grande, Almir Sater é considerado um dos maiores violeiros do Brasil e ao longo de sua carreira emplacou diversos sucessos como “Tocando em Frente”, “Chalana” e “Jeito do Mato”. No início deste mês, Almir Sater fez seu primeiro show em MS após a pandemia de Covid-19, na 43ª Festa Junina de Dourados.

No ar na segunda versão da novela Pantanal, o artista da vida ao personagem Eugênio, violeiro viúvo, que há anos conduz a chalana que leva suprimentos a região. Na primeira versão, Almir Sater interpretou Xeréu Trindade que hoje é vivido pelo seu filho Gabriel Sater.

Serviço:

O show de Almir Sater em celebração aos 123 anos de Campo Grande será realizado a partir das 19h no Parque das Nações Indígenas.

