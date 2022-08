Com espetáculos teatrais e documentário, FIB entra no segundo dia de evento

Grupo Maria Cutia, de Minas Gerais, apresenta “O Auto da Compadecida”

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado

O Festival de Inverno de Bonito começou ontem (25) e vai até o próximo domingo (28), com atividades que vão desde cultura de rua, passando por música, moda, cinema, artes visuais, literatura e muito mais, além de palestras, oficinas. Entre as linguagens artísticas temos o teatro, que, com a prerrogativa do tema do FIB deste ano, “Um mergulho no imaginário”, pode usar e abusar da criatividade para entreter o público; confira.

À tarde, os espetáculos teatrais têm início às 16h30. O primeiro será o “Gritaram-me Bugra”, com o Grupo de Teatro Liberdade PKR, de Amambai, dirigido por Duadino Martines. A peça encenada pelo grupo guarani-kaiowá de Amambai (MS), Liberdade PKR – Pa’i Kuana Rendy, que significa Raio do Sol, conta a história de uma pessoa à margem da sociedade que, em seu anseio de revolta, se manifesta num misto de orgulho e tristeza de ser chamada de bugra, palavra esta que remete para muitos como inferior. A peça reflete sobre a violência contra os indígenas e o orgulho de ser quem é.

Sobre o trabalho realizado com o grupo, Martines explica que os temas abordados têm relevância social. “Sou indígena guarani-kaiowá, e acredito no talento da juventude do meu povo, o qual tem passado por tantos problemas sociais, de discriminação, preconceito, violência, suicídio, dentre outros fatores que assolam qualquer sociedade. Sempre respeitando o sagrado, usamos as cores e músicas para apresentações sem ofender o divino. Como responsável pelo grupo creio que a arte tem nos unido.”

Um dos espetáculos desta edição do FIB será “O Auto da Compadecida”, de autoria de Ariano Suassuna, que já foi adaptada até para o cinema e, agora, chegou a MS por meio do festival para alegrar o público, arrancando boas risadas, mas também levando à reflexão.

Para a atriz Mariana Arruda, do Grupo Maria Cutia, de Minas Gerais, que estará em cena como a mulher do padeiro no domingo (28), estar em Bonito e poder também se apresentar na cidade é um sonho.

“Estamos muito animados. Nestes nossos 16 anos de estrada, já passamos por 21 estados do Brasil e nunca estivemos aqui em Mato Grosso do Sul. E essa primeira vez ser justo em Bonito? Um sonho duplamente realizado. Teatrar nesse cartão-postal do nosso Brasil. Que domingo o Auto da Cutia seja um tempo e espaço pra celebrarmos a vida com muito teatro e alegria à partir dessa obra tão crítica e icônica do teatro brasileiro, do mestre Suassuna.”

Outras atrações

O evento terá, ainda, logo pela manhã, live painting de graffiti reunindo grafiteiros de MS e SP, no Centro de Múltiplo Uso de Bonito que, com a ação, vai ganhar uma cara nova pelas mãos dos artistas Thais Maia, Pedro Vasciaveo e Pedro Morato, de MS, e Kuêio, de SP. Além disso, terá show de Badu e Vandinha, exibição do documentário “O Dom do Vale” na Câmara Municipal de Bonito, seguido às 19h da exibição de “Posses”, filme de drama experimental produzido em Nova Andradina.

Às 19h, na Praça da Liberdade, tem espetáculo circense, às 20h tem “Pobre diabo Louco e seu discurso para moscas”, espetáculo teatral na Fundação CSN Cultura Garoto Cidadão; a partir das 20h, tem Bianca Bacha, Lauren Cury e Carla Coronel Cantam Alzira E. no Palco das Águas e, em seguida, show com a cantora Gaby Amarantos. Para fechar a noite, no palco do CMU tem Julio Ruschel e Ale Coelho.

