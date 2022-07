Almir Sater retorna aos shows e traz novidades sobre a carreira

Almir Sater fez seu primeiro show no Estado após a pandemia de COVID-19, em Dourados, na noite de sexta-feira (1º), durante a 43ª Festa Junina do município, que este ano foi realizada no mês de julho, no Centro de Convenções. Esbanjando simpatia, o músico e ator sul-mato-grossense atendeu à imprensa após a passagem de som e falou sobre a novela Pantanal, novo álbum e as parcerias musicais.

Como grande assunto do momento, a novela Pantanal foi um dos temas mais abordados, inclusive no tocante ao desafio de conciliar as gravações com a música.

“Esse momento que nós vivemos quando começamos a gravar a novela era um momento de pandemia, tava todo mundo muito recluso, então não tinha show, não tinha agenda, não sabia nem quando ia voltar (a fazer) show, então, a gente praticamente estava se dedicando só à novela, então foi mais fácil. E foi bom, que a gente pôde fazer um bom trabalho, se dedicar, o duro é quando a gente tem que dividir um pouco shows e a novela, aí tem muita correria, como foram as outras novelas que eu fiz. Essa eu achei mais fácil, e gostei do resultado, também, então eu acho que às vezes é bom se dedicar só a um trabalho, quando a gente pode”, explicou Almir.

Ele ainda conta que, de início, ao ouvir os rumores de que seria feito um remake, não acreditou. “Quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer o remake, primeiro eu não acreditei, pensei ‘ah, lenda, lenda isso aí’. Pela segunda vez me falaram também, eu achei que era lenda, também, até, de repente, aparecer lá o produtor, uma produtora, o diretor (Rogério) ‘Papinha’, A Cláudia Gaigher, uma comitiva muito grande, já para escolher o local de gravação, aí eu comecei a ver firmeza. E foi tudo muito simples, foi muito fácil, o momento estava bom para acontecer isso, momento de pandemia, a gente poder gravar no meio do mato, longe de todo mundo”, pontuou o artista.

Parcerias

Perguntado sobre uma colaboração que fez com Renato Teixeira e Fagner no álbum “Naturezas”, Almir de pronto disparou: “Eu sou fã dos dois há muito tempo. Quando eu conheci o trabalho do Renato Teixeira eu senti que eu não estava sozinho nesse universo meio caipira desse som que a gente faz. Fagner eu conheci antes ainda, quando eu nem pensava em ser músico, já escutava os primeiros discos dele, o ‘Águia Noturna’, que eu acho um disco maravilhoso”, relembrou o violeiro.

E segue, falando sobre como foi participar da gravação com os outros dois ícones da música brasileira. “Então, receber um convite desses para participar foi uma honra para mim, né? Foi tudo muito rapidinho, foi durante a novela, eu tava gravando os primeiros dias, me chamaram rapidinho no estúdio, que era a casa onde o Renato Teixeira já tinha morado, então ele tava muito emocionado de gravar naquela casa, e foi muito feliz, foi rápido, nem doeu nada”, afirmou Sater, rindo.

Durante a pandemia, o afastamento dos palcos levou o artista a produzir várias músicas, que terminaram em parcerias com Renato Teixeira, Paulo Simões e Sá (de Sá & Guarabyra).

“Eu fui fazendo músicas, e quando a gente vai fazendo música e junta música, eu falei ‘ah, vamos aproveitar que não posso fazer show, nada, e vou fazer um disco’. Eu gosto muito de estar no estúdio produzindo. É um trabalho como a gente fez com o Renato Teixeira no disco ‘Ar’, a gente gravou um pouco aqui e um pouco em Nashville (Estados Unidos), e continuamos esse trabalho.”

Entretanto, desta vez, as parcerias foram mais com Paulo Simões. “Aproveitei as músicas mais com o Paulo Simões, porque com o Renato Teixeira eu já tinha gastado quase todas as músicas no disco ‘Ar’ e ‘+ Ar’, então eu praticamente gravei uma música minha com o Renato, uma minha com o Sá, de Sá & Guarabyra – que é uma honra ter uma parceria com o Luiz Carlos Sá – e o resto, parcerias com Paulo Simões, devo acabar esse disco agora, mais uns dois meses, falta só colocar voz e mixar, e é um trabalho simples, mas feito durante esse momento de pandemia, se reflete um pouco nesse trabalho”, explica o músico.

A festa

Bastante tradicional em Dourados, a Festa Junina este ano está sendo realizada no mês de julho e, ao invés do estacionamento do estádio Douradão, ocorre no Centro de Convenções.

Na quinta-feira, primeira noite do evento, o show ficou por conta da dupla Henrique & Diego e, na sexta-feira (1º), Almir Sater e banda e ontem (2), se apresentaram os cantores Douglas Dan, Henrique Souza e o grupo de pagode Não Tem Hora.

A festança foi muito aguardada, dados os dois anos de isolamento social por causa da pandemia de COVID-19 e, com isso, a expectativa é de que pelo menos 35 mil pessoas passem pelo local nos três dias de evento, que tem, além dos shows, barracas de comidas típicas, parque de diversões, concurso de quadrilhas e apresentações de artistas locais.

O prefeito Alan Guedes falou sobre as expectativas para o Arraial. “A gente esperava poder entregar uma grande festa para a cidade, acho que o nosso objetivo foi alcançado com boas atrações, muita gente envolvida, mas principalmente com muita segurança. Até agora não tivemos nenhum problema, nenhuma intercorrência”.

Ele ainda comentou sobre alguns aspectos parciais, mas já facilmente perceptíveis do evento. “Nós estamos muito felizes, porque são mais de 300 trabalhadores envolvidos diretamente na festa, fora as equipes de segurança, brigadistas, segurança privada, então a gente tá muito feliz com tudo o que a festa proporcionou. Os ambulantes, os vendedores também reportam que as vendas foram acima das expectativas, então isso mostra que a festa tem um resultado além do que a gente e também os vendedores esperavam, então, estamos muito felizes”.

Público

De acordo com dados da Guarda Municipal de Dourados, na primeira noite o público foi de 10 mil pessoas e, na segunda, foi de 16 mil pessoas.

