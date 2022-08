Vitinho acerta com Al Ettifaq, da Arábia Saudita, e deve sair do Flamengo

Vitinho acertou sua transferência para o Al Ettifaq, da Arábia Saudita. O Flamengo já trocou documentos com a futura equipe do jogador, e a transferência está em vias de ser oficializada. A tendência, inclusive, é que Vitinho não seja sequer relacionado para o jogo contra o Botafogo, neste domingo (28).

Aos 29 anos, Vitinho vai assinar com o clube da Arábia Saudida por três temporadas. Importante ressaltar que o Flamengo manterá cerca de 35% dos direitos econômicos do jogador, que tinha contrato vigente até o dia 31 de dezembro de 2022.

Contratado em 2018 por 10 milhões de euros, o jogador chegou ao clube carioca como transação mais cara do na época. O meia-atacante disputou 215 jogos pelo Flamengo e marcou 29 gols. Conquistou uma Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e três estaduais.

Vitinho perdeu espaço ao longo desta temporada e não marcou um gol sequer nas 22 partidas que fez em 2022. Foi vaiado em diversos jogos, mesmo em vitórias do Flamengo, caso, por exemplo, da partida de 16 de julho, quando a equipe derrotou o Coritiba por 2 a 0, no Mané Garrincha.

Além disso, com as novas contratações, o atleta acabou perdendo mais espaço no elenco. O Rubro-Negro vive ótimo momento e tem uma equipes bem definida. Tanto que o “time B” do Flamengo ainda é visto como um dos melhores do Brasil.

