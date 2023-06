Circo Mundo Mágico apresenta 1h30 de espetáculo no shopping Bosque dos Ipês

A magia do Circo Mundo Mágico já está em Campo Grande! Com apresentações de palhaços, mágicos, equilibristas, trapezistas, mundo Disney, zoológico temático e globo da morte, o circo promete encantar o público campo-grandense, de todas as idades, no estacionamento do shopping Bosque dos Ipês pelos próximos dias.

Durante 1h30 de espetáculo, mais de 20 atrações passam por lá, garantindo a diversão da criançada, levando seus personagens mais queridos, como o incrível Homem-Aranha.

Com uma estrutura de primeira linha, o circo também apresenta uma exposição de estátuas de animais, que são ótimas opções para o público garantir bons cliques e memórias.

“Que seja uma temporada muito boa, porque estamos em um local mais distante, mas o pessoal conhece bem. O circo ficou muito bem montado, bem luxuoso e nossa expectativa é boa!”, assim espera o responsável pelo circo, Marcos Vieira, sobre a temporada em Campo Grande.

Com uma equipe de 50 pessoas, o circo está levantando um acampamento no estacionamento do shopping e promete um espetáculo divertido e repleto de emoções, com palhaços, mágicos, equilibristas e muito mais.

A bailarina Larah Braunig conta como são as apresentações, voltadas para todos os públicos. “Nós temos o globo da morte com cinco motos, um Homem-Aranha com apresentação de mais de dez metros de altura, temos malabaristas, acrobatas, mágicos e um espetáculo gigantesco, com mais de 1h30 para toda a família se divertir. Temos um espetáculo que, ao mesmo tempo que é voltado para os adultos, também é para as crianças, então, trazemos algo que, desde o momento da entrada até o de assistir ao espetáculo, é algo familiar, é um ambiente bom para as pessoas virem e se divertirem. Esse zoológico temático, que a gente anuncia, são animais de fibra, para o pessoal tirar fotos, temos toda uma temática aqui, no nosso espaço, para o pessoal cair na diversão.”

“O destaque fica para o globo da morte, com cinco motocicletas rodando simultaneamente”, ressalta Marcos.

Estreia

A estreia em Campo Grande foi nessa sexta-feira (23), com cerca de 900 pessoas presentes, que impressionaram o elenco, pela empolgação. “Foi muito bom! O pessoal gostou, estavam muito animados e todos saíram satisfeitos, comentando que foi diferente e gostaram bastante. A nossa expectativa, aqui, está maior do que a gente esperava, estamos bem animados”, revela a bailarina, que também atua no marketing e na venda de ingressos.

Antes de passar pela Capital sul-matogrossense, o circo passou por Nova Andradina, Ivinhema, Dourados, Rio Brilhante e Sidrolândia. Agora, o próximo destino ainda não está definido, mas o responsável adianta dois municípios que podem receber o espetáculo em breve. “Após Campo Grande, não temos ainda um destino certo. Estamos vendo se será Corumbá ou Cuiabá (MT), ainda estamos decidindo.”

Desde 2006, o Circo Mundo Mágico está passando por todas as regiões do Brasil. Larah integra o time há seis meses, mas analisa muito bem a trajetória da equipe, que preza pela diversão em família. “O que eu sei um pouco, da trajetória deles, é que são muito guerreiros, que lutaram muito para estar onde estão e até hoje lutam. Nossa arte é muito discriminada, então é muito difícil, atualmente, trabalhar com o circo, ter uma empresa, trabalhamos demais e mesmo assim não somos valorizados. Mas, graças a Deus, ainda tem muitas pessoas que gostam da nossa cultura e querem priorizar, por isso que viviam, antigamente, com as famílias”.

“Hoje em dia, o pessoal prefere estar em casa assistindo Netflix, não querem mais sair com os filhos, se divertir em família. E o circo remete a isso, falamos que não é apenas assistir ao espetáculo, é como se fosse uma parte de uma terapia a pessoa sair, se divertir, viver momentos únicos com a família. E eles (elenco do circo) prezam por tudo isso, desde quando começaram”, completa.

Marcos herdou a vida circense do pai Francisco, que começou em 1969 e influenciou os filhos a seguirem seus passos. “Nós somos a quarta geração circense da família, meu pai começou o circo dele em 1969 e aí foi passando para os filhos. Então, estamos na área desde essa época. Eu sou o mais novo, nosso circo, meu e do meu irmão, inaugurou em 2006, mas antes já trabalhávamos com o nosso pai”, conta.

SERVIÇO: O Circo Mundo Mágico está no estacionamento do shopping Bosque dos Ipês, de terça a sexta-feira, às 20h e aos sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h.

Crianças até 2 anos não pagam e até 12 anos pagam meia-entrada. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ou direto na bilheteria.

O shopping fica na avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Novos Estados. Confira também a programação e as aventuras do circo no Instagram: @circomundomagico_oficial.