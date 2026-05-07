Shakira anuncia música da Copa do Mundo de 2026 com clipe gravado no Maracanã

A cantora Shakira anunciou o lançamento de “Dai Dai”, nova música em homenagem à Copa do Mundo de 2026. A canção terá clipe gravado no Estádio do Maracanã e será lançada na próxima quinta-feira (14).

A artista já possui uma trajetória ligada ao principal torneio de futebol do mundo. Em 2010, ela alcançou sucesso global com Waka Waka (This Time for Africa), tema oficial da competição realizada na África do Sul. Quatro anos depois, voltou a se destacar com La La La (Brazil 2014), lançada durante o Mundial sediado no Brasil.

O anúncio da nova música acontece poucos dias após a passagem de Shakira pelo país. No último sábado (2), a cantora reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em um show gratuito realizado na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

A apresentação fez parte do projeto Todo Mundo No Rio, iniciativa que busca trazer grandes artistas internacionais para a capital fluminense. Em edições anteriores, nomes como Madonna e Lady Gaga também participaram do evento.

Com informações do Estadão

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