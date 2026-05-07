Influencer experimenta sobá campo-grandense pela primeira vez

Lelê Burnier gostou da experiência e elogiou o prato oriundo de Okinawa

Não tem jeito, o sobá campo-grandense conquista a todos. Em uma passagem pela Capital do Pantanal, a influencer Lelê Burnier – finalmente – provou dos pratos mais típicos da cidade. Esta não é a primeira vez que a famosa vem a Campo Grande, mas segundo ela, nunca havia provado o sobá.

Em vídeo publicado nas redes sociais, ela relata que sempre foi cobrada pelos fãs de MS para provar a iguaria, que é reconhecida como patrimônio imateral. “Sempre que vou para Campo Grande as pessoas me perguntam se eu já comi [o sobá], mas o meu namorado nunca me levou. Dessa vez, a gente pediu em casa, estava louca para provar”. Cabe destacar que Lelê namora o empresário campo-grandense Kiko Gouvêa.

Na publicação, ela mostra a ‘marmita’ de sobá. Sem saber como comer ou os ingredientes, o namorado da o ‘passo-a-passo’ do prato. “O que é isso? Não precisa de um bowl para comer? Isso é ovo, tipo um omelete? Isso é molhor?”. Lelê não fez desfeita e montou o prato como dever ser feito: com muito caldo especial e gengibre,

Ao provar, a reação foi positiva. Ela chamou o prato de ‘cozy’, expressão em inglês para descrever algo confortável, e disse que gostou da experiencia, falando que o omelete deu um ‘tcham’ a mais.

Os fãs correram para os comentários para exaltar a experiência. “Lelê apresentando nosso MS pro BR, chega dar emoção”, comentou uma pessoa. “Lelê você tem que ir comer o sobá na feirona, uma experiência que é completa!”, convidou outra.

E até aula rolou nos comentários, explicando o prato. “O sobá veio para Campo Grande de imigrantes de uma ilha japonesa chamada Okinawa, aqui foi adaptado com ingredientes locais, como carne bovina, cebolinha e ovo. É maravilhoso! O caldo é feito com carne e ossos, é um cozimento bem longo para trazer bastante sabor”.

Teve também quem pediu outras iguarias e que o sobá saisse das fronteiras sul-mato grossenses. “Precisa provar sopa paraguaia, chipa e tereré”; “Espero que viralize e passe a ter sobá por aí no Brasil, chega de sofrer com a falta de sobá em São Paulo”.

No ano passado a influenciadora esteve em Campo Grande para a inauguração da loja Sephora, no Shopping Campo Grande. De forma exclusiva para o jornal O Estado, ela revelou seus cantinhos preferidos na cidade. “Adoro andar no Parque dos Poderes, gosto do Bada Bar e sou fã do Vermelho Grill. Campo Grande já é um pouco minha casa”.

Por Carolina Rampi