Inverno Acolhedor começa neste sábado no Parque Ayrton Senna para atender pessoas em situação de rua

Neste sábado (09), a Prefeitura de Campo Grande a ação Inverno Acolhedor, no Parque Ayrton Senna, para atender pessoas em situação de rua durante as noites mais frias. Vale ressaltar que a capital tem previsão de tempestades e frio a partir do fim de semana e cuidados devem ser tomados.

O atendimento começa às 18h, com pernoite no sábado (09) e domingo (10). A continuidade na segunda-feira (11) dependerá da previsão do tempo.

No local serão oferecidos:

espaço coberto e aquecido para dormir;

colchões, lençóis e cobertores;

jantar e água;

apoio de equipes de saúde;

atendimento para pets, com ração e cobertas.

No domingo pela manhã, as pessoas acolhidas serão levadas para a UAIFA I, onde poderão tomar café da manhã e permanecer durante o dia. Na segunda-feira, o café será servido no Centro POP.

Na segunda-feira, equipes também farão orientações sobre vagas de trabalho e programas habitacionais no Centro POP, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, na Rua Joel Dibo, 255, Centro.

O espaço oferece banho, lavanderia, alimentação, guarda de pertences, apoio para documentos e atendimento psicossocial.

Durante o período de frio, as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) vão reforçar as abordagens nas ruas, oferecendo acolhimento e cobertores.

Informações e pedidos de atendimento podem ser feitos pelos telefones:

(67) 99660-6539

(67) 99660-1469

156

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.