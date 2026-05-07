Delegacia de Polícia de Iguatemi atenderá apenas por meio de plantão nesta sexta-feira

Nesta quinta-feira (09), a Delegacia de Iguatemi informou que na sexta-feria (08), que não haverá atendimento com expediente no local.

A medida ocorre devido as comemorações do aniversário da cidade de 61 anos de emancipação política a serem celebrados nesta sexta-feira (08/05) decretado feriado municipal.

Os moradores que precisarem de atendimentos e registros de ocorrênciad deverão buscar a unidade policial que funcionará apenas em plnatão.

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