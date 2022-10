Sextou com duas receita de drinks com Campari

25 ml de campari

75 ml de água tônica

Gelo a gosto

Modo de Preparo:

Coloque gelo que encha o copo. Despeje o Campari. Devagar, derrame a água tônica, de modo a não misturar as duas bebidas, criando o efeito visual degradê do coquetel. Sirva em copos tipo Old Fashioned, largo e reto, decorado com uma fatia de limão.

Garibaldi

Ingredientes:

50ml de Campari

Suco de laranja para completar o copo

Uma rodela de laranja para decorar (opcional)

Modo de Preparo:

Adicione gelo a um copo do tipo highball ou similar, como uma coqueteleira. Adicione o Campari e encha o copo com suco de laranja, até o topo. Mexa tudo e decore a boca do copo com uma rodela de laranja.

