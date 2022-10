Torcedor é morto após confusão generalizada em partida do Boca Juniors e Gimnasia

O jogo entre Gimnasia e Boca Juniors, ocorrido no Estádio del Bosque, em La Plata, foi suspenso na noite desta quinta-feira (6) após uma confusão generalizada. Além do adiamento do jogo da 23ª rodada do Campeonato Argentino, uma pessoa acabou morta.

Os problemas começaram ainda antes do início da partida, em uma briga fora do estádio. De acordo com a imprensa local, torcedores da equipe mandante encontraram portões fechados minutos antes do duelo e se envolveram em atritos com a polícia.

Na confusão, os agentes policiais utilizaram bombas de gás lacrimogêneo e tiros de balas de borracha contra torcedores. O cenário caótico atingiu as arquibancadas do estádio Juan Carmelo Zerillo, que estava lotado. Isso porque o gás que partiu dos arredores do local “invadiu” o campo e, por volta dos 8 minutos do 1° tempo, quando o duelo estava em 0 a 0, a arbitragem precisou paralisar a partida. Os atletas foram encaminhados para os vestiários.

Sem a presença de jogadores, o gramado foi imediatamente liberado para atendimento médico a quem foi atingido pelo gás.

De acordo com a imprensa local, um torcedor morreu: César Regueiro, de 57 anos. O torcedor teve uma parada cardíaca em meio ao tumulto e, no momento em que era encaminhado ao hospital, não resistiu.

Em comunicado publicado no Twitter, o Boca afirmou que tanto seus jogadores quanto membros da comissão técnica “se encontram bem”.

Lamentamos el fallecimiento de Carlos “Lolo” Regueiro, hincha de Gimnasia que perdió la vida tras los incidentes producidos fuera del estadio. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Repudiamos estos hechos y hacemos un llamado profundo a la reflexión. — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 7, 2022

A AFA, entidade que comanda o futebol argentino, também se manifestou. “A AFA repudia veementemente os acontecimentos publicamente conhecidos que ocorreram hoje nas imediações do estádio do Gimnasia e manifesta o seu compromisso de continuar a trabalhar para erradicar este tipo de episódios que mancham o festival de futebol”.

El árbitro Hernán Mastrángelo suspendió por falta de garantías el partido entre @gimnasiaoficial y @BocaJrsOficial, por la #Fecha23 del #TorneoBinance 🏆 El encuentro estaba 0-0 en 9 minutos del primer tiempo. pic.twitter.com/2yTosSip4m — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 7, 2022

*com informações da Folhapress

