Justin Bieber anuncia o adiamento de toda a sua turnê

Foi anunciado na noite desta quinta-feira (6) o adiamento de todas as datas restantes da turnê “Justice World Tour”, do cantor Justin Bieber. O artista esclareceu que essa decisão foi necessária para conseguir dar prioridade ao tratamento da Síndrome de Ramsay-Hunt, responsável pela paralisia facial que o astro teve.

“Eu compreendi que preciso dar prioridade à minha saúde. Darei uma pausa na turnê por enquanto. Eu ficarei bem, mas preciso de tempo para descansar e melhorar”, escreveu o artista no anuncio divulgado pelas redes sociais. Ele também declarou que se sentiu exausto após o show que realizou no Rock in Rio há um mês.

A apresentação de Justin no festival brasileiro de música dividiu opiniões das pessoas que estavam acompanhado. Algumas disseram que o show estava preguiçoso e só foi realizado para cumprir o protocolo, mas outros se manifestaram aplaudindo o cantor e afirmando que ele era corajoso por subir no palco, mesmo com os diversos problemas de saúde.

Após se apresentar no Rio, Bieber deveria passar por São Paulo e em outros países da América do Sul, mas os shows foram cancelados. A turnê “Justice World Tour”, ainda estava marcada para passar em diversos lugares, como no Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Polônia, Itália e Holanda até o dia 25 de março.

Veja mais sobre: Exaustão cancela turnê de Justin Bieber no país

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.