Chicago Bulls tira 19 pontos e elimina os Raptors no Play-in da NBA

Em uma reação histórica, o Chicago Bulls eliminou, na noite de ontem (12), os Raptors por 109 a 105 e avança para os playoffs da NBA (National Basketball Association). O destaque da partida foi de Zach LaVine, que anotou 30 pontos no segundo tempo e liderou o time de

Toronto (CAN), à virada heroica no duelo de play-in.

Os Bulls encara o Heat, em Miami (EUA), nesta sexta-feira (14). Quem vencer esta partida fica com a oitava e última vaga da Conferência Leste para a pós-temporada. O adversário será o Milwaukee Bucks, de Giannis Antetokounmpo, neste domingo (16).

O jogo

Os Raptors tiveram a frente do placar por quase três quartos do jogo, mas falharam no aproveitamento de lances livres. Foram 8 acertos em 36 tentativas (50%) contra 18 de 22 de Chicago (81,8%).

O time de toronto com três pontos de desvantagem e 12 segundos no relógio, tiveram três oportunidades e uma falta marcada para tentar ficar a frente do resultado. Errou os dois lances, levando o público a loucura. O ala Pascal Siakam fez o seu papel e aplicou 6 pontos, 12 rebotes e 8 assistências.

Com o passar do jogo, o desempenho do time da casa despencou, após abrir 19 pontos com 9:09 no relógio para o fim do terceiro quarto. Os Bulls, resolveram ir para cima, na tentativa de virar o jogo e fizeram 62 a 39 na reta final.

Zach LaVine terminou a partida com 39 pontos, após anotar apenas 9 no primeiro tempo. Já DeMar DeRozan fez 23 pontos e 7 rebotes. Nikola Vucevic contribuiu na partida com 14 pontos e 13 rebotes. Os três atletas do Chicago Bulls, serão fundamentais para o jogo contra o Miami Heat.

FVV AT THE BUZZER FROM HALFCOURT 😱 RAPTORS LEAD BY 11 AT THE HALF 📺: Live on ESPN | #ATTPlayIn pic.twitter.com/8log5cJMSZ — NBA (@NBA) April 13, 2023

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.