‘Semana pra Dança 2024’: evento volta a ser realizado neste ano, com apresentações em diversos locais de Campo Grande

Um dos maiores eventos de dança de Mato Grosso do Sul voltou este ano, após sua última edição ter ocorrido em 2018. O ‘Semana pra Dança 2024’ será realizado de 30 de setembro a seis de outubro, por meio da Associação Arado Cultural e Colegiado Estadual de Dança de MS.

‘Aqui, ali, em qualquer lugar’, o evento irá tomar conta da Capital, e estará nos teatros, praças, escolas, shoppings e em outros diversos espaços. A ´Semana pra Dança 2024´ retoma as atividades alusivas ao Dia Internacional da Dança (29 de abril), celebrando com apresentações de dança de artistas, grupos e companhias de MS e do Brasil, além de atividades formativas, oficinas, mediações artísticas e bate-papos após os espetáculos. Tudo isso com o propósito de difundir a dança em suas diversas formas de manifestação; procurando, assim, atender aos anseios da classe artística e dos diferentes públicos.

“A Semana para a Dança, inicialmente, foi pensada para comemorar o Dia Internacional da Dança, que é comemorado mundialmente dia 29 de abril, e visa levar a dança para pessoas que normalmente não têm acesso a essa arte, seja por meio de espetáculos, oficinas, bate-papos, danças de palco, danças de rua, danças em espaços urbanos, não necessariamente para a rua, com vários estilos e formatos, esse é o mote da Semana pra Dança”, explicou a produtora do Arado Cultural, responsável pela organização da semana, Renata Leoni, em entrevista ao jornal O Estado.

“Esperamos alcançar esses públicos nos lugares onde as pessoas estão: shoppings, praças; no teatro, as pessoas precisam se deslocar para ir. A ideia de fazer essa diversidade de lugares é poder atingir pessoas de diferentes classes, de diferentes condições econômicas e que possamos fazer essa celebração mesmo do jeito que ela deveria ser, assim, para todas as pessoas. O tema do evento esse ano que é ‘Todo Mundo Dança’. Então aí respeitando as diferenças, respeitando os estilos e é isso, por isso que a gente está fazendo essa programação bastante aberta para vários lugares”, pontuou.

A semana também é uma parceria com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Segundo o diretor-presidente, Eduardo Mendes, o evento busca “fomentar o desenvolvimento das artes cênicas; promover e valorizar o encontro do público com a arte da dança no Estado do Mato Grosso do Sul, por meio de uma programação artística reveladora da expressão cênica estadual e; propiciar o intercâmbio de artistas e a formação de plateia e de espectadores em ambientes cênicos convencionais ou não ”.

Experiências

Um dos pontos do evento é o intercâmbio de saberes e experiências entre grupos de várias localidades. Para Leoni, essa troca proporciona a que o público da Capital possa prestigiar os espetáculos de grupos do interior, que são muitas vezes pouco divulgados.

“Inclusive, essa foi uma das demandas da organização, para a comissão de seleção, que vai analisar as propostas recebidas, de tentar incluir, de ter um olhar especial, específico, para as propostas que venham do interior do Estado. A gente sabe que tem produção em Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Aquidauana, mas pode ser que apareçam coisas de outras localidades que não temos conhecimento. Esse é um fator importante, de ter esse olhar específico, especial”, destacou.

“Também trazemos companhias convidadas, do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Curitiba. O Brasil é muito grande, a produção cultural e da dança, em especial, é muito complexa, é muito diversa, fazemos questão de que o evento tenha esse aspecto também, de poder apreciar outras produções, sem qualquer julgamento de valor, se é melhor ou pior, mas só para poder olhar para o outro, olhar para um pensamento que é diferente do seu e que também é importante e precisa ser valorizado”, reforçou a organizadora.

Retorno

Desde 2007 a FCMS prepara e realiza a ´Semana pra Dança´ com uma programação que envolve uma série de atividades que visam aproximar a dança do seu público. O evento, porém, não é realizado há mais de cinco anos; sua última edição (a 12ª) ocorreu em 2018. Muitos foram os fatores que prejudicaram sua continuidade, entre eles, a pandemia que impossibilitou pelo menos a realização de três edições.

Nesta retomada da ´Semana pra Dança´, com o intuito de aproximar a gestão estatal dos fazedores da dança do Estado, para a execução do evento foi indicada pela categoria a Arado Cultural, uma organização da sociedade civil que trabalha há mais de 10 anos com produção cultural, especialmente, produção de dança. A Arado é responsável pela realização dos principais festivais de dança do MS, cuja expertise é reconhecida por seus financiadores, entre eles, o FIC, o FMIC, a FUNARTE e o Iberescena.

Leoni destaca que a realização da semana passou por dificuldades, como pandemia, novos recursos que propiciaram que as companhias realizassem de forma autoral suas atividades, e até trocas de governo.

“A retomada da Semana pra Dança é um esforço coletivo feito por meio do Colegiado Estadual de Dança junto à Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul. Essa negociação já tem longa data, ela foi iniciada no ano passado, quando foi apresentado um projeto pelo Colegiado para a realização da Semana para a Dança, que tinha sido interrompida em 2018. Espero que agora seja realmente esse novo momento de aproximação da classe artística, com os órgãos gestores, da cultura do Estado, para podermos dar continuidade nesse novo formato. É uma iniciativa inédita”.

Em nota, o Colegiado Estadual de Dança de Mato Grosso do Sul comemora o retorno do evento e reforça sua importância para a classe: “A ´Semana pra Dança´ é resultado de uma luta da classe por valorização, visibilidade e formação de público. Nas edições que se deram a partir dessa conquista, o evento foi um momento importante que mobilizou com grande êxito a classe e a cidade por meio de intercâmbios, espetáculos e momentos formativos em que a dança e a sua diversidade se reafirmaram enquanto potência que significa o corpo político e social”.

Cia de Dança do Pantanal

A Cia de Dança do Pantanal, de Corumbá-MS, foi a escolhida para a abertura do evento; em votação realizada entre os membros do Colegiado Estadual de Dança. Para Marcia Rolon, fundadora do Moinho Cultural e diretora artística da Cia de Dança do Pantanal, ter a companhia reconhecida e escolhida pelo Colegiado é extremamente importante porque coloca a companhia num lugar de presença em relação a MS. A companhia, que existe desde 2017 com muita força e garra, já se deparou com várias dificuldades, mas continuaram em frente, lutando, e por isso esse reconhecimento vem como um abraço.

“Um abraço muito significativo que nos impulsiona a continuar buscando nossos objetivos, porque tudo isso vale a pena, e essa seleção é prova disso. Estar na abertura desse evento, que é literalmente uma semana dedicada à dança do nosso estado, com presença de pessoas de fora também, e com uma brasilidade na pele, no movimento, é um presente que recebemos com muito cuidado e orgulho. Nosso espetáculo, a ´Janela do Dia´, vai falar um pouco disso, desse movimento da vida, do dia a dia quando você precisa enfrentar os momentos com todas as cargas que eles propõem, preconceitos e dificuldades. A coreografia é do Welligton Junior e a ´Janela do Dia´ traz falas muitas vezes não ditas”, reforça Marcia.

Serviço: a ´Semana pra Dança 2024´ acontece de 30 de setembro até 06 de outubro em vários pontos de Campo Grande-MS. Em breve será divulgada a programação completa. A realização é da Associação Arado Cultural e Colegiado Estadual de Dança, com investimento da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Mais informações pelas páginas do Instagram da Arado Cultural e da Semana pra Dança.

Com informações da Agência Brasil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais