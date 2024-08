Sesc Teatro Prosa realiza semana musical com apresentações e atividades formativas

Neste mês de agosto, o Sesc MS irá oferecer diversas atividades musicais gratuitas em Campo Grande, com oficinas e apresentações musicais. Uma delas é a apresentação do Quarteto Kalimera, do Rio de Janeiro, que virá para apresentação na quinta-feira (15), às 19h, no novo Sesc Teatro Prosa, com classificação livre. A apresentação é realizada por meio do programa ‘Sesc Partituras’.

Nos dias 16 e 17 de agosto haverá oficinas de cordas com o Quarteto Kalimera para os alunos do Sesc Lageado, nos períodos matutino e vespertino.

“Essas ações fazem parte do projeto Sesc Partituras, que é um projeto nacional do Sesc, que busca democratizar o acesso e difundir o trabalho de artistas brasileiros. Os alunos que receberão essa troca são do Sesc Lageado, sob a gerência de Cirlene Cruz. Acredito que esse intercâmbio é importante para a formação dos alunos do Sesc Lageado e para o desenvolvimento da Orquestra Jovem Sesc MS, que também se apresenta essa semana”, destacou Paulo Oliveira, da equipe de cultura do Sesc Teatro Prosa.

Conforme Oliveira, a presença de um quarteto experiente, que vem de outro Estado, já deixa os alunos do Sesc Lageado cheio de expectativas. “Alguns deles já estão se profissionalizando na área da música, são estudantes de música da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, então estar perto de outros artistas experientes e com outras bagagens é muito importante para essa formação”.

Premiado como “Melhor Intérprete de Música Clássica” no Festival de Música da Rádio MEC nas edições 2020 e 2018, o Quarteto Kalimera atua com programas de linguagem musical variada, objetivando o despertar do interesse da audiência para a imensa literatura escrita para quarteto de cordas. Ele é composto por Luísa de Castro (1º Violino), Tomaz Soares (2º Violino), Jessé Máximo Pereira (Viola) e Daniel Silva (Violoncelo).

“Esse tipo de atividade é de extrema importância para promover a diversidade cultural. A nossa ideia com a programação é sempre fazer de forma acessível, democrática e diversa, possibilitando que diferentes contextos sejam contemplados”, finalizou Oliveira.

Sesc Orquestras

O Sesc Orquestras Jovens une educação musical e inclusão social ao oferecer cursos de instrumentos e prática de conjuntos para adolescentes. O reconhecimento da arte como uma importante ferramenta de intervenção social tem sido amplamente discutido, considerando os seus benefícios para o desenvolvimento educacional do indivíduo, e, consequentemente, para toda a sociedade.

A consolidação de projetos sociais através da música tem modificado o cenário musical em diversos países, e transformado a realidade de crianças e jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade social. No Brasil, os projetos que usam a música como meio de transformação, unindo educação musical à inclusão social de jovens artistas, se multiplicaram nos últimos anos e têm obtido excelentes resultados.

Atualmente, o Sesc possui 11 projetos Orquestras Jovens em diferentes estados como: Amazonas, Maranhão, Mato Grosso (Polo Socioambiental Sesc Pantanal), Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Roraima e Sergipe. Com o intuito de promover a qualificação e o intercâmbio entre jovens músicos e profissionais dos projetos locais, o Departamento Nacional do Sesc propôs a criação da Orquestra Jovem Sesc Brasil, reunindo integrantes das Bandas e Orquestras Sesc do país.

Sesc Partituras

O Sesc Partituras é uma biblioteca virtual de música composta por partituras digitais e obras transcritas através de programas de editoração musical, que disponibiliza acesso gratuito às partituras para estudantes, professores, músicos, pesquisadores e demais interessados. Por meio dos Departamentos Regionais, o projeto produz uma série de concertos com programas de música brasileira de concerto a partir do repertório do site. É uma ação que contribui para a divulgação da obra composta por brasileiros, configurando-se como importante meio de valorização, preservação e difusão do patrimônio musical nacional.

A proposta de articular e executar os dois projetos de forma integrada, possibilita a sustentabilidade de suas atividades, promove o fortalecimento das atuações em rede e amplia o alcance e a visibilidade dos Sesc. Isso reforça o papel de destaque do Sesc nas ações de desenvolvimento sociocultural, e de promotor do bem-estar social e qualidade de vida de todos os públicos, em todas as regiões do país, visando uma sociedade justa e democrática.

Confira a programação completa:

Quarta-feira (14) – 19h

Orquestra Jovem Sesc MS

A Orquestra, é composta por alunos e monitores do Sesc Lageado, desenvolve dentro da sua prática em conjunto, diversos repertórios musicais, visando oportunizar e democratizar o acesso aos mais variados estilos e gêneros musicais. Atua na cena artística desde 2017 com apresentações em vários eventos. O Sesc MS oportuniza o despertar do talento musical de jovens e adolescentes, que têm se destacado por seu desenvolvimento técnico e comprometimento com os estudos, sob a regência do maestro Bibi Carvalho. (Classificação Livre).

Quinta-feira (15) – 19h

Sesc Partituras com Quarteto Kalimera (RJ)

Premiado como “Melhor Intérprete de Música Clássica” no Festival de Música da Rádio MEC nas edições 2020 e 2018, o Quarteto Kalimera nasce pela vontade de seus integrantes de pesquisar e executar obras icônicas do repertório tradicional brasileiro e universal para esta formação. Por ser uma pequena formação, vemos um imenso potencial de atingir novos públicos através de nossos concertos. Buscamos levar ao nosso público esta forma de arte trazendo uma apresentação com programas de linguagem musical variada, objetivando o despertar do interesse de nossa audiência para a imensa literatura escrita para quarteto de cordas. (Classificação Livre)

Sexta-feira (16) – 19h

Show Musical MS2 com Erica Espíndola e Flávio Bernardo

O espetáculo, que é a segunda parte do projeto solo da cantora, “ANU”, traz repertório autoral e canções que homenageiam artistas sul-mato-grossenses, como Geraldo Espíndola e outros artistas que fizeram carreira no Estado, como Begèt de Lucena. “MS2” é a continuação de “ANU”, show em que é narrada sua abdução e retorno à Terra, e agora a personagem de Erica conhece Flávio que, por sua vez, apresenta um mundo completamente novo em Mato Grosso do Sul. Após incontáveis viagens por inúmeras galáxias, a personagem alienígena se vê encantada com as belezas naturais e musicais da cidade de Campo Grande, e os dois se apaixonam. Erica descobre através do amor por um ser humano a chave para o seu aprimoramento moral e espiritual. (Classificação Livre)

Sábado (17) – 16h

Espetáculo “TIN DO LE LÊ” com Trupe Teatro de Brincar

Em um “jardim mágico” podem habitar histórias, seres fantásticos e bichos falantes que se tornam um ponto de partida para incríveis viagens pelo mundo da imaginação e das brincadeiras de criança. Em “TIN DÔ LÊ LÊ”, uma trupe brincante se apresenta com muita ludicidade utilizando bonecos e adereços, onde, em meio a cantigas de roda, acalantos, brincos, histórias cantadas e muitas brincadeiras o público é convidado a celebrar o rico patrimônio da cultura da infância brasileira. (Classificação Livre).

