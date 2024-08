Lula tem encontro com opositor de Milei nesta terça-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe, nesta terça-feira (13), o governador de Buenos Aires, Axel Kicillof. O encontro está marcado para às 11h, no Palácio do Planalto, em Brasília.

O político é o principal opositor do presidente da Argentina, Javier Milei e vem ao Brasil em busca de apoio às ações de sua gestão, em meio aos desafios colocados por Milei no repasse de verbas.

Kicillof deve se reunir ainda com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC); com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o chanceler Mauro Vieira.

O governador de Buenos Aires foi ministro da Economia do governo Cristina Kirchner e se reelegeu para o cargo no ano passado em primeiro turno.

Relação com a Argentina

Desde a posse de Milei, em dezembro de 2023, não houve nenhum encontro dos presidentes brasileiro e argentino.

Milei esteve no Brasil em julho para participar de um evento conservador, em Santa Catarina, mas não fez a tradicional visita ao presidente Lula. Antes, em junho, os dois participaram da Cúpula do G7, na Itália, mas sequer se cumprimentaram.

Com informações do SBT News

