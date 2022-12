Sede da ASL recebe o Encontro de Corais Natalinos neste sábado

Para marcar o encerramento das atividades anuais da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), neste sábado (10), ás 19 horas, a sede da associação recebe o Encontro de Corais Natalinos. Com participação de cinco corais de renome de Campo Grande, o evento será realizado no auditório da ASL, localizado na rua 14 de Julho, 4653, nos Altos do São Francisco. A entrada é gratuita.

Seguindo a ordem de apresentação prevista, os corais que irão se apresentar nesta noite serão: o Coral Educandário Getúlio Vargas e Coral Fronteiras Abertas, ambos sob a regência do maestro Orion Cruz; Coral Casa de Sheyla regido por Fábio Bernobique; Coral Sra. de Fátima sob a regência de Simone de Carvalho Gomes; e o Coral Canto Livre – Bella Idade sob a referência de Luis Quirino.

A intenção desse evento é reunir a comunidade estadual com a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras para celebrar o final do ano com uma noite repleta de espírito natalino e encantamento que só essa época oferece, contando com a ajuda das tradicionais músicas de Natal, como por exemplo Noite Feliz, Noite Santa, Cantata Cabocla e Ave Maria. Ao final do espetáculo, o público se reúne aos coralistas para cantarem juntos.

É importante ressaltar que mesmo não sendo obrigatório, é recomendável ir de máscara, para impedir a propagação de Covid-19. Além disso, a sugestão do evento é ir de traje esporte. A coordenação do Encontro de Corais Natalinos está sob a responsabilidade do acadêmico Américo Calheiros e a organização está a cargo do regente Luis Quirino.

Serviço

ASL apresenta Encontro de Corais Natalinos

Data: 10 de dezembro de 2022;

Horário: às 19h30min;

Local: Sede da ASL; Rua 14 de Julho, 4653, bairro Altos do São Francisco;

Entrada gratuita; traje esporte.

