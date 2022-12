Elden Ring é melhor jogo 2022 no Brazil Game Awards

Junto com God of War: Ragnarok foram os jogos mais premiados pelos críticos brasileiros neste ano

Elden Ring superou God of War: Ragnarok e foi eleito “Jogo do Ano” pelo Brazil Game Awards 2022, anunciou a organização na última terça-feira (6). Além do prêmio principal, o sucesso da From Software também levou “Melhor Jogo Original” e “Melhor RPG”. God of War: Ragnarok, por sua vez, foi eleito “Melhor Jogo de Ação e Aventura”, “Melhor Trilha Sonora” e “Melhor Dublagem em PT-BR”.

Ambos os títulos foram os mais premiados entre os indicados e também são os favoritos na disputa pelo The Game Awards, o “Oscar” dos games, que acontece na próxima quinta-feira (8), em Los Angeles. Assim como no prêmio internacional, o TechTudo também fez parte do júri que definiu os ganhadores do Brazil Game Awards 2022.

A premiação reúne mais de cem veículos, jornalistas e criadores de conteúdo e é especialmente conhecido por prestigiar categorias nacionais, incluindo Melhor Jogo Brasileiro – na qual Fobia – St. Dinfna Hotel, da Pulsatrix Studios, saiu vitorioso. Vale lembrar que, no Prêmio Melhores do Ano TechTudo, Elden Ring também foi eleito o melhor jogo de 2022, apesar de não contar com God of War: Ragnarok na disputa devido à data de corte para indicações.

No que diz respeito a consoles, a Sony Computer Entertainment levou o título de melhor publicadora, além de ter figurado na categoria Melhor Jogo de Corrida com a vitória de Gran Turismo 7. Quanto aos estúdios, o Santa Monica, responsável por God of War: Ragnarok, foi eleito o melhor do ano.

Já no campo dos esportes eletrônicos, a disputa foi exclusivamente entre equipes brasileiras. Das indicadas, a LOUD levou o título de Melhor Equipe de eSport do Brasil. Além disso, Gustavo “Sacy” Rossi também foi eleito Melhor Pro Player do Brasil pela sua atuação na LOUD, enquanto Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) venceu como Melhor Jogo de esports. Confira a lista completa de vencedores ao lado:

Vencedores do Brazil Game Awards 2022

Jogo do Ano: Elden Ring (FromSoftware / Bandai Namco Entertainment)

Jogo Brasileiro do Ano: Fobia – St. Dinfna Hotel (Pulsatrix Studios / Maximum Games)

Jogo Mais Aguardado – 2023: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

Melhor Jogo Original: Elden Ring (FromSoftware / Bandai Namco Entertainment)

Melhor Periférico/Hardware: Steam Deck (Valve Corporation)

Melhor Jogo de Tiro: Call of Duty: Modern Warfare II (Infinity Ward / Activision)

Melhor Jogo de Ação e Aventura: God of War Ragnarök (Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment)

Melhor Jogo de Luta: MultiVersus (Player First Game / Warner Bros. Interactive Entertainment)

Melhor RPG: Elden Ring (FromSoftware / Bandai Namco Entertainment)

Melhor Jogo de Corrida: Gran Turismo 7 (Polyphony Digital / Sony Interactive Entertainment)

Melhor Jogo de Esporte: EA SPORTS FIFA 23 (Electronic Arts)

Melhor Jogo de Estratégia: Mario + Rabbids Sparks of Hope (Ubisoft Milan e Ubisoft Paris / Ubisoft)

Melhor Jogo para a Família: LEGO Star Wars: A Saga Skywalker (TT Games / Warner Bros. Interactive Entertainment)

Melhor Jogo Mobile: MARVEL SNAP (Second Dinner / Nuverse)

Melhor Multiplayer: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Tribute Games / Dotemu)

Melhor Trilha Sonora: God of War Ragnarök (Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment)

Melhor Estúdio: Santa Monica Studio

Melhor Publisher: Sony Interactive Entertainment

Melhor Jogo Independente: Stray (BlueTwelve Studio / Annapurna Interactive)

Melhor Dublagem em Português: God of War Ragnarök (Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment)

Melhor Equipe de eSport do Brasil: LOUD

Melhor Pro Player do Brasil: Gustavo “Sacy” Rossi (LOUD)

Melhor Jogo de eSports: Counter-Strike: Global Offensive (Hidden Path Entertainment / Valve Corporation)

Por Bruno Magalhães

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.