Maionese, o prato que não pode faltar na mesa do Natal brasileiro

Finalmente estamos em dezembro, mês que muitos esperam devido as férias e pelas comemorações de fim de ano. Pensando nisso O Estado Online preparou um especial de um mês com receitas exclusivas para as festas de natal. E melhor: toda a receita trará uma indicação de filme, para que o leitor entre completamente no clima natalino. Boas festas!

Por volta de 1756, os franceses, felizes por vencerem uma batalha da Guerra dos Sete Anos (1756-1763), resolveram comemorar a façanha com um banquete. Mas na ilha de Minorca, na Espanha, não havia creme de leite. Então o chef do Duque de Richelieu improvisou um molho com ovos e azeite. Assim teria nascido a maionese, batizada de mahonnaise, para marcar seu local de nascimento, a cidade de Mahón.

Ingredientes:

1 litro de água

3 batatas em cubos

1 cenoura picada

4 vagens picadas

sal a gosto

4 colheres (sopa) de azeite

pimenta-do-reino a gosto

1 xícara de abacaxi picado

1/2 xícara de uvas-passas

1 cebola picada

1 maçã picada

2 xícaras de maionese

salsinha picada a gosto

Modo de Preparo:

Em uma panela, coloque a água, as batatas, a cenoura, as vagens e sal a gosto. Cozinhe até ficarem al dente. Escorra a água.

Depois, em um refratário com os legumes cozidos, coloque o azeite e o sal e a pimenta-do-reino a gosto. Junte o abacaxi, as uvas-passas, a cebola e a maçã. Adicione a maionese e misture tudo. Junte a salsinha e misture novamente. Leve à geladeira por 30 minutos e sirva em seguida.

Receita por Tudo Gostoso.

Filme de hoje: O Natal dos Mitchell (Michael Grossman, 2022)

Diante de decisões difíceis, Phylis e Bill Mitchell convidaram seus dois filhos, o astro de TV Mike e Brandon, para passar as férias em casa. Eles esperam que reunir a família e recriar a magia do Natal os ajude a encontrar uma solução. Ansiosos e impacientes, Brandon e seu marido Jake aguardam uma ligação sobre a adoção de seu primeiro filho. Quanto a Mike, ele se reconecta com Andi, sua paixão do ensino médio.

