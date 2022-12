Secretário de segurança é assaltado por homens mascarados e tem caminhonete levada

O secretário de Segurança Pública de Ponta Porã, Marcelino Nunes de Oliveira, teve a camionete, do modelo Toyota Hilux, levada por três homens mascarados após assalto armado. O caso ocorreu na noite da última quarta-feira (07), próximo a linha internacional que divide Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, município localizado a 329 km da capital.

Conforme apuração, por volta das 22h, o secretário municipal saía de um evento da 11° RCMEC (Regimento de Cavalaria Mecanizado) acompanhado da esposa e do filho, de 16 anos, quando foram fechados em uma estrada, próxima ao Shopping China, por uma Parati, da cor branca, com placa do Paraguai.

Dois indivíduos mascarados desceram do carro, armados com pistolas, mandaram a família descer do veículo e anunciaram o assalto. Em relato, o secretário conta que inicialmente acreditou que seria um sequestro. Houve troca de tiros, entre o secretário – que também estava armado -, entretanto, ninguém ficou ferido. O veículo foi levado pelos criminosos.

A Polícia brasileira e paraguaia, junto à GCM Fron (Guarda Civil Municipal de Fronteira), realizaram buscas na madrugada de hoje (08), mas até o momento, não foi feita a identificação dos criminosos envolvidos no assalto.

O caso foi no 2º Distrito Policial de Ponta Porã e segue em investigação.

