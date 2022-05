Samantha Schmütz chora e diz que foi infeliz ao falar de Juliette

Samantha Schmütz usou o instagram para pedir desculpas para Juliette, após fazer um comentário negativo sobre a campeã do BBB 21.

Schmütz foi trending topics no twitter após ter questionado se Juliette era de fato artista. A polêmica começou quando a ex-BBB usou espaço no programa Altas Horas para falar sobre a classe artística se posicionar.

“Bom, eu acho que, como pessoa anônima eu já fazia questão de participar de tudo aquilo que refletisse na sociedade, ou em mim, ou contribuir para alguma coisa positiva e como artista acho que é obrigação. A gente tá em um lugar de destaque, a nossa carreira não é só para nós, a gente tem um papel social. Então eu acho que tudo que atinge a sociedade nos diz respeito. Eu, como artista hoje, que estou me tornando, que sou, acho que é obrigação”, disse Juliette.

Samantha usou as redes sociais para comentar, mas apagou minutos depois, porém não evitou a polêmica dos fãs que acharam um absurdo o questionamento da artista.

Após a repercussão, Schmütz foi para os stories do instagram se desculpar.

“Foi falta de empatia com uma pessoa que só faz o bem pro Brasil. Tem pouquíssimo tempo de carreira, de artista. Sim, porque tá cantando. E eu fiz esse comentário totalmente desnecessário.”

