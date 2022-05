BBB: Dilsinho Mad Max participaria de novo do BBB e fala de sondagem para A Fazenda

Depois de 19 anos em silêncio, Dilsinho Mad Max resolveu se abrir e contar o motivo de ter desistido do Big Brother Brasil. O modelo, que participou do BBB 3 e ficou famoso por ser a primeira desistência do programa, disse que se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo, mas se rolar um convite para as próximas edições, ele aceita.

“Não me arrependo do que eu fiz, pois se eu voltasse no tempo, eu faria a mesma coisa na situação em que eu estava. O que acabou para mim foi o julgamento, o apontamento que as pessoas fizeram, que hoje não tiveram com o sobrinho do Silvio Santos, que também desistiu só que foi chamado de herói. Consigo ver essa evolução, o que é muito bom. Você desistir de algo não quer dizer que você seja fraco, pelo contrário, tem que ter muita coragem para abrir mão.” comentou.

Desistência

Mad Max diz que inventaram inúmeros motivos e defeitos que ele não tinha, e explica o real motivo da desistência.

“Minha mãe me encorajou a falar porque eu abandonei o BBB. As pessoas não entendem realmente porque alguém escolher sair da casa mais vigiada do Brasil com a possibilidade de ser famoso, ganhar dinheiro e entrar para a Rede Globo, mas naquele momento que eu fui convidado para o elenco, minha família passava por momentos terríveis de conflitos. Saí para proteger a minha mãe de uma relação tóxica que ela tinha com meu pai, pois haviam ameaças, dores, e quem a protegia era eu, então no programa eu não tinha como cuidar da minha família”, explicou.

Dilsinho também disse que enquanto estava na casa, ele ouviu a mãe o chamar: “Filho, cadê você? Filho, cadê você?”. Ele conta que acordou desesperado e correu para o confessionário e pediu para falar com o psicólogo do programa.

“A produção me informou que o profissional estava de férias pescando, e que não poderia me atender. O combinado sempre foi que a gente teria uma assistência psicológica, então eu falei: ‘ou eu converso com o doutor e vocês me falam que minha mãe está bem, ou eu saio do programa’, e como não fui atendido, eu pedi para sair do programa. Noticiaram que eu era um covarde, desertor, que eu não aguentei ficar sem drogas, sendo que eu nunca havia fumado um cigarro na minha vida, eu sou um atleta.”

Em entrevista ao jornal O Estado Online, ele conta que por ter feito história e ter sido o primeiro participante a desistir do reality, eles não sabiam o que fazer e “mataram” ele lá dentro. “Inventaram um monte de coisas erradas sobre mim, me trataram como um fujão, o que eu não fui. Mas não os culpo, pois tudo isso fez parte do meu aprendizado e do da emissora.”

A volta para o BBB

Dilsinho Mad Max diz que voltaria para o BBB para contar toda a história que viveu nos últimos 19 anos com o estigma que carregou. “Acredito que com a minha história e resiliência, eu poderia ajudar muita gente com a exposição que iria ganhar. Sem falar também da grana que é muito boa e faria a diferença na minha conta bancária.”

Ele conta que nesses anos nunca fez outra inscrição para o reality, mas que pensa em dar um pulinho no Projac para conversar com o Boninho.

“Querendo ou não eu tenho abertura de chegar lá e falar com ele, já estive no Faustão duas vezes, já apresentei o Fantástico. Por mais que eu fui ‘morto de forma radical’, eles viram algo em mim e me levaram para outros programas. Seria interessante eu voltar.”

A Fazenda

Mad Max disse que participaria da Fazenda, e fala que foi sondado para a próxima edição do reality. “Foi só a sondagem, não é nada certo ainda, tem muito chão pela frente até eles selecionarem o casting definitivo, mas se eu for escolhido, prometo entregar quem eu sou. Não acredito em personagens, porque quando se é filmado 24h por dia, em algum momento a pessoa derrapa e a máscara cai”, conclui.

Confira a entrevista completa no Podcast Estrevistando:

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.