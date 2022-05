Álbum de casamento de Lula tem beijos, Gil do Vigor, Alckmin, Duda Beat, Maria Rita e Gilberto Gil

O álbum de fotografias do casamento do ex-presidente Lula e da socióloga Rosângela da Silva, a Janja, tem fotos do casal aos beijos e ao lado de artistas como o ex-BBB Gil do Vigor e a cantora Duda Beat, além de políticos aliados do petista.

Os registros foram feitos pelo fotógrafo Ricardo Stuckert. O ex-presidente e a socióloga convidaram cerca de 200 pessoas para a festa, que ocorreu na noite de quarta-feira (18) em uma casa de eventos no Brooklin, na zona sul da capital paulista.

O petista chegou às 18h25, pela entrada de serviço, em um carro preto. Janja chegou às 19h27.

A bênção foi dada por dom Angélico Sândalo Bernardino, e a noiva usou um vestido da estilista ​Helô Rocha. Segundo relatos, Lula e Janja choraram em diversos momentos ao longo da cerimônia.

A lista de políticos acabou ficando restrita, considerando que Lula tem 76 anos e uma vida de intensa militância partidária, mantendo proximidade com diversos deles.

Estiveram presentes políticos como Geraldo Alckmin, vice na chapa de Lula, o pré-candidato ao governo de SP Fernando Haddad, o senador Jaques Wagner e o ex-governador do Piauí Wellington Dias.

Também compareceram a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o ex-deputado Marcelo Freixo, e os governadores Paulo Câmara (PSB-PE), Rui Costa (PT-BA) e Fátima Bezerra (PT-RN).

Entre os convidados estavam também celebridades e artistas, como o ex-BBB Gil do Vigor, o cantor Gilberto Gil e a mulher, a produtora Flora Gil, as cantoras Duda Beat e Maria Rita, além do humorista Paulo Vieira.

O cantor Chico Buarque e a advogada Carol Proner foram convidados, mas não vão conseguir ir à festa.

Após a cerimônia religiosa, o casal foi à pista de dança. Lula e ​Janja deixaram o casamento às 0h15, e a festa seguiu com os convidados.

Quem compareceu à cerimônia recebeu como lembrancinha ​um bordado com a inscrição “o amor venceu”.

A peça é feita de um tecido envolto por um bastidor de artesanato, ainda traz as iniciais “J” e “L” e uma constelação composta por diferentes tipos de estrelas. O adorno decorativo poderá ser pendurado na parede.

Esse é o terceiro casamento do petista. Ele também foi casado com Maria de Lourdes, que morreu em 1971, e com a ex-primeira dama Marisa Letícia Lula da Silva, morta em fevereiro de 2017.​

Com informações da Folhapress.