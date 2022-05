Rihanna da a luz do seu primeiro filho, diz site

Segundo o site internacional TMZ, Rihanna e o rapper A$AP Rocky tiveram seu primeiro filho no dia 13 de maio, em Los Angeles, mas ainda não se sabe o nome dele.

Rihanna já havia feito um comentário sobre a gravidez no ano passado, mas só chegou a confirmar o período de gestação em março, quando já estava no terceiro trimestre (entre seis e nove meses).

O casal foi visto pela última vez no dia 9 de maio, em Los Angeles no fim de semana do Dia das Mães, quando ela e A$AP Rocky jantaram em um restaurante. Os novos papais estão juntos desde novembro de 2020, segundo a imprensa americana.

