Confira como se inscrever para apresentações ou trabalhar no Dourados Brilha 2023

A tradicional festa de fim de ano em Dourados se aproxima e interessados em se apresentar têm até o dia 15 de novembro para se inscrever. Já para participar como ambulante ou com food trucks, o prazo é até 14 de novembro.

Inscrições

Para se apresentar individualmente ou em grupo, os interessados devem acessar, preencher as informações e conferir o cachê das apresentações no link do formulário.

Já para ocupar os espaços destinados à comercialização de alimentos de bebidas, as inscrições devem ser feitas apenas presencialmente na sede da Semc, no Parque dos Ipês.

Deverão ser mostrados documentos pessoais e preenchimento da ficha de inscrição. O atendimento na Secretaria de Cultura acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Serão 20 vagas para food trucks e outras 30 para os ambulantes. A definição dos participantes que vão participar do evento acontece por meio de sorteio marcado para o dia 16 de novembro na Semc.

Para demais informações sobre ambas as inscrições entre em contato com a Secretaria de Cultura no telefone 3411-7709 ou via WhatsApp (67)98163-0730, das 8h às 13h.

A tradicional festa de fim de ano acontece entre 25 de novembro e 22 de dezembro, mas a praça de alimentação da Praça Antônio João segue até o dia 1º de janeiro de 2024.

