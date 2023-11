Grammy 2024: SZA Lidera Indicações e novas categorias agitam a premiação

O aguardado Grammy 2024 divulgou nesta sexta-feira (10) a lista dos artistas indicados aos megafones dourados. A cantora SZA desponta como a grande líder, acumulando impressionantes nove indicações, incluindo categorias de peso como Álbum do Ano e Música do Ano. Com essas indicações, SZA alcança um total de 24 ao longo de sua carreira.

A 66ª edição da premiação, marcada para o dia 4 de fevereiro, acontecerá na Crypto.com Arena, em Los Angeles. Entre as novidades deste ano, foram acrescentadas três novas categorias: Melhor Performance de Música Africana, Melhor Álbum de Jazz Alternativo e Melhor Gravação de Pop Dance, ampliando ainda mais o escopo e a diversidade da premiação.

Confira os principais indicados:

Álbum do Ano

World Music Radio — Jon Batiste

the record — boygenius

Endless Summer Vacation — Miley Cyrus

Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd — Lana Del Rey

The Age of Pleasure — Janelle Monáe

GUTS — Olivia Rodrigo

Midnights — Taylor Swift

SOS — SZA

Gravação do Ano

Worship — Jon Batiste

Not Strong Enough— boygenius

Flowers— Miley Cyrus

What Was I Made For? [From The Motion Picture Barbie] — Billie Eilish

On My Mama— Victoria Monét

vampire — Olivia Rodrigo

Anti-Hero — Taylor Swift

Kill Bill— SZA

Música do Ano

A&W — Jack Antonoff, Lana Del Rey e Sam Dew, autores (Lana Del Rey)

Anti-Hero — Jack Antonoff e Taylor Swift, autores (Taylor Swift)

Butterfly— Jon Batiste e Dan Wilson, autores (Jon Batiste)

Dance The Night — Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson e Andrew Wyatt, autores (Dua Lipa)

Flowers — Miley Cyrus, Gregory Aldae Hein e Michael Pollack, autores (Miley Cyrus)

Kill Bill — Rob Bisel, Carter Lang e Solána Rowe, autores (SZA)

vampire — Daniel Nigro e Olivia Rodrigo, autores (Oliva Rodrigo)

What Was I Made For? — Billie Eilish O’Connell e Finneas O’Connell, autores (Billie Eilish)

Melhor Artista Revelação

Gracie Abrams

Fred again

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monét

The War and Treaty

Melhor Performance de Pop Solo

Flowers – Miley Cyrus

Paint the Town Red – Doja Cat

What was I Made For – Billie Eilish

Vampire – Olivia Rodrigo

Anti-Hero – Taylor Swift

Melhor Álbum de Rock

But Here We Are — Foo Fighters

Starcatcher — Greta Van Fleet

72 Seasons — Metallica

This Is Why — Paramore

In Times New Roman.. — Queens of the Stone Age

Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual

Barbie

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Os Fabelmans

Indiana Jones e a Relíquia do Destino

Oppenheimer

Melhor Canção Escrita para Mídia Visual

Barbie World – Nicki Minaj & Ice Spice feat. Aqua

Dance the Night – Dua Lipa

I’m Just Ken – Ryan Gosling

Lift Me Up – Rihanna

What Was I Made For – Billie Eilish

Melhor Videoclipe

I’m Only Sleeping – The Beatles

In Your Love – Tyler Childers

What Was I Made For- Billie Eilish

Count Me Out – Kendrick Lamar

Rush – Troye Sivan

Melhor Filme de Música

Moonage Daydream

How I’m Feeling Now

Live from Paris, The Big Steppers Tour

I Am Everything

Dear Mama