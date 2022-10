Feira do Bosque da Paz faz edição em comemoração ao Dia das Crianças

A próxima edição da Feira do Bosque da Paz acontece amanhã (16), no Bairro Carandá. Nesta edição, o evento terá uma programação dedicada ao público infantil, a partir das 9h, em comemoração ao Dia das Crianças, com apresentação de dois talentos mirins, teatro infantil e contação de histórias.

O público adulto também pode aproveitar diversas opções de artesanato, moda, antiguidades, gastronomia e muitas atrações culturais.

O projeto da feira é uma iniciativa da comissão formada por Carina Zamboni, Denise Zamboni, Claudia Souza, Felipe Monteiro, Jane Arguello e Jenny Benitez – todos envolvidos com arte e comércio na cidade. Agendada para todo terceiro domingo do mês, a feira tem o apoio da Prefeitura de Campo Grande e do Sinart/MS (Sindicato de Artesãos de Mato Grosso do Sul).

De acordo com informações dos organizadores, a procura dos comerciantes da cidade por um espaço para expor continua grande, e para este mês estão previstas cerca de 550 barracas.

No palco principal, as historinhas ficam por conta da dupla Conceição Leite e Maria Rita e de Ciro Ferreira. Nas artes cênicas, o Grupo Casa apresenta a peça “A Borboleta Mais Velha do Mundo” e o Grupo UBU traz o espetáculo “O Encontro de Corina e Genésio”.

A lista de artistas inclui também a poetisa Alessandra Coelho; a coreógrafa Hana Aysha, trazendo danças árabes dedicas à criançada; e muita música: Tânia e Júnior (MPB), duo Vintages (country e folk), Pé de Garrafa (blues) e a dupla infantil de moda de viola Eros & Lorenzo, que promete encantar os presentes. A apresentação ficará nas mãos de Silvana Valu e Romilda Pizani.

Ações conjuntas

Outro aspecto consolidado da Feira do Bosque da Paz é o da filantropia, e várias ações solidárias serão realizadas nesta terceira edição. A primeira delas é o lançamento da campanha de arrecadação de brinquedos, tanto novos como usados (em boas condições de uso), para uma grande doação que será realizada em dezembro em comunidades carentes da Capital.

Além dos brinquedos, a adoção consciente de pets em situações de abandono estará de volta, promovida pelo projeto 100 Viralatas. A instituição estará arrecadando recursos para castrar cadelas de famílias carentes, de modo a diminuir o abandono e a população de cães nas ruas. A colaboração com doações de ração e medicamentos veterinários também será bem-vinda. Cachorros e gatos que foram resgatados pelo projeto estarão no bosque, prontos para encontrar um novo lar.

Outras ações que estarão presentes incluem o projeto Borboleta Azul, que realiza capacitação para mulheres que desejam empreender, mas não sabem como começar; e o projeto do Cefran (Centro Educacional São Francisco de Assis), que reverte as vendas de seus produtos para os projetos sociais da entidade.

