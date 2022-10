Domingo amanhece ensolarado, com chances de chuva no final da tarde

Neste domingo (16), o dia começou com muito sol e temperatura de 22°. No entanto, há previsão de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde e ao longo da noite de hoje, conforme as informações do Inmet (Instituto Nacional de Metereologia).

A previsão do Inmet também mostra que o Mato Grosso do Sul está sob alerta de perigo potencial, com possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h (milímetros por hora), e ventos entre 40 e 60 km/h (quilômetros por hora).

Apesar de ser considerado baixo, o instituto alerta que há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Grante parte do estado está sob esse alerta, exceto uma pequena faixa do extremo nordeste de Mato Grosso do Sul, que vai desde o norte de Pedro Gomes até Aparecida do Taboado.

A temperatura na Capital pode chegar aos 32ºC hoje, 28°C em Dourados, sul do Estado, 36°C em Três Lagoas, leste de MS, e 39°C em Corumbá, região do Pantanal sul-mato-grossense.

Com informações do Inmet.