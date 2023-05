Rock famoso nos anos 2000, Reação em Cadeia retorna aos palcos de Campo Grande

A banda Reação em Cadeia retorna de hiato em 2023 e Campo Grande será o cenário que fará parte desta volta nesta sexta-feira (6), a partir das 21h, no Clube Estoril. Os fãs de rock poderão ouvir, no palco do Estoril, novas e clássicas canções na voz de Jonathan Dörr.

Na década de 2000, Reação Em Cadeia extrapolou os limites do estado do Rio Grande do Sul e tomou conta de rádios, TVs, internet e palcos por todo o Brasil. Um fenômeno, especial e marcante.

Em 2014, o grupo se apresentou em Campo Grande e deixou boas impressões aos integrantes, principalmente para o vocalista Jonathan Corrêa. “O público foi excepcional na época, muito receptivo e caloroso. Gosto muito da cidade, do clima, das pessoas e da sua receptividade. Estou muito feliz de voltar e ansioso para fazer esse show.”

Para a reportagem, o vocalista explica que o motivo da pausa após 16 anos de atividades ininterruptas com o Reação em Cadeia, foi que ele precisava sair da zona de conforto e alçar novos voos.

“Em 2014 eu participei da fundação de outro projeto, o Ego Kill Talent e foi então que eu percebi que havia feito a melhor escolha ao pausar a Reação Em Cadeia, pois pude me dedicar ao EKT 100% e viver novas experiências. Foi dessa forma que consegui compreender o quanto a Reação Em Cadeia significa para mim”, expressa.

Durante estes 8 anos no Ego kill Talent, Jonathan gravou dois álbuns de estúdio, EP’s ao vivo gravados na Europa, excursou com bandas como Foo Fighters, Metallica, Shinedown, Within Temptation e se apresentou nos maiores festivais do mundo como Rock in Rio e no Rock in Rio Lisboa, Rock Am Ring e Rock Im Park na Alemanha.”Sinto que volto com muito mais a oferecer musicalmente para Reação Em Cadeia que é o meu projeto de uma vida inteira”, completa.

Retorno aos palcos

Jonathan expressa que o desejo de voltar ao Reação em Cadeia existe desde 2020, porém, a pandemia adiou esses planos. O Festival Planeta Atlântida 2023, em fevereiro, foi o 1º show após a pausa de 6 anos. “Foi incrível reviver as canções e vibrar com a energia dos fãs que estavam lá em peso para assistir esse momento”, avalia.

O rockeiro aproveita para divulgar o novo single da banda chamado: “Canção da Despedida”. “Lançamos o single em todas as plataformas digitais e também lançamos o videoclipe. Também estou preparando um material com músicas inéditas e regravações, atualizando o catálogo dos maiores hits da Reação.”

“Quero muito agradecer aos fãs da Reação Em Cadeia em Campo Grande e dizer que estou muito feliz de retornar a cidade”, conclui. Para mais novidades, sigam as redes sociais: @reacaoemcadeia, YouTube.com/reacaoemcadeia, e também pelo site: www.reacaoemcadeia.com.br.

Show

Além da banda Reação em Cadeia, a abertura do evento conta com as bandas Lowdown e Atemiz. Os setores do show estão divididos em pista, área vip (de rente ao palco) e camarotes open bar (área com estrutura elevada, reservada para apenas 100 pessoas de cada lado com bistrôs e bar exclusivo). Além disso, o encontro terá food park, flash tattoo e expositores.

Os ingressos poderão ser comprados pelo aplicativo Sympla, onde é cobrado uma taxa de 10% de conveniência, podendo ser parcelado em até 12x (com juros cobrado pela plataforma). Os ingressos também poderão ser comprados sem taxa de conveniência na Augusta Life Store no crédito, débito ou pix (não parcela).

Existe a opção de pagar meia entrada, em todos os setores, caso 1kg de alimento seja doado. Será permitida a entrada de menores com 16 e 17 acompanhados do pai ou mãe. Informações pelo whats (67) 99268-1762.

Com informações Lívia Bezerra