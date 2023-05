Prefeitura quer escalonar horário de alunos para dar fluidez ao transporte

Além de escolas, comércio e indústria também podem aderir à mudança

O escalonamento de horários de entrada e saída de escolas e no comércio seria uma alternativa para evitar congestionamentos, que hoje são comuns no trânsito de Campo Grande. Recentemente, a prefeitura confirmou que está analisando como implantar o projeto nas escolas da Reme (Rede Municipal de Educação), para trazer mais fluidez ao transporte coletivo. O anúncio foi feito pela prefeita da Capital, Adriane Lopes (Patriota), durante visita à escola municipal José Dorileo de Pina, no bairro Alves Pereira, na última quinta-feira (5).

À imprensa, a prefeita confirmou que o projeto para escalonar os horários das escolas da Capital está em andamento, com o intuito de “desafogar” e diminuir a superlotação do transporte coletivo nos horários de pico. Segundo o Executivo, funcionaria do seguinte modo: cada escola teria um horário de entrada, sendo às 7h, 7h15, ou 7h30 e, posteriormente, os horários de saída que correspondessem à ordem da entrada. No entanto, essa iniciativa não abrangeria todas as escolas municipais, apenas algumas das localizadas em pontos específicos, onde a necessidade é maior. “Estamos fazendo uma programação para apresentar também à comissão, para otimizarmos os horários de pico nas sete regiões da Capital. Tudo isso para melhorar a fluidez do trânsito e dar uma tranquilidade a mais para nossos alunos”, destacou Adriane.

De acordo ainda com o secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt, é preciso uma análise crítica sobre o assunto, para então colocar em prática o projeto envolvendo adultos, crianças e adolescentes. “A ideia é entender qual é a necessidade e, em cima dessa necessidade, aplicar o escalonamento, junto a um planejamento, para a execução devida dele. Pensando sempre no melhor para os alunos, para a população como um todo, sem atrapalhar a rotina de ninguém, e melhorar”, pontuou ele.

Mais de 50 ônibus reforçam linhas, no horário de pico

Conforme divulgado pelo Consórcio Guaicurus, empresa responsável pelo transporte coletivo em Campo Grande, os horários de pico são divididos em três partes: pela manhã, no horário de almoço e no fim da tarde. Ao todo, são 449 ônibus no horário do pico, sendo que em horários normais, circulam 393. Com base nos números, são 56 ônibus a mais,

em horários em que um grande fluxo de veículos também está circulando nas ruas da Capital. “Atualmente, temos mais de 50 ônibus que só rodam em alguns horários do dia, ou seja, se não entrassem todos no mesmo horário, seja nas escolas ou nas empresas e comércios, poderia ser necessário menos ônibus, tendo em vista que a demanda estaria ‘espalhada’ e não utilizando dos serviços do transporte coletivo todos juntos, ao mesmo tempo”, explicou o gerente do Consórcio Guaicurus, Robson Strengare, ao jornal O Estado.

No ponto de vista do Consórcio, a medida é bem-vinda por diversas questões. “O escalonamento de horário é uma opção muito bem-vinda, não só para o transporte urbano, mas para o trânsito todo da cidade. O ideal seria que, além das escolas, hospitais, órgãos governamentais, indústria e o comércio também intercalassem os horários para um desenvolvimento maior do trânsito da Capital”, ressaltou Strengare

Comissão Permanente de Transporte e Trânsito aprova

Procurado pela reportagem, o vereador Coronel Villasanti (União Brasil), atual presidente da Comissão Permanente de Transporte e Trânsito na Câmara Municipal, comentou sobre o projeto. “Já tivemos o escalonamento no ano passado e foi algo que deu certo. As escolas estaduais Hercules Maymone e Joaquim Murtinho adotaram a medida, por um tempo. Agora, pensando ainda no trânsito de Campo Grande, com o grande fluxo de veículos, ônibus, estudantes e trabalhadores, estamos aprimorando o projeto e estendendo para escolas privadas, comércio, até mesmo para a universidade Uniderp”, salientou o vereador.

De acordo com Villasanti, a proposta defende que o horário dos comércios, seja dividido por atividade econômica. “Estamos tentando contato com a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande), ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), e com a Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do

Sul) para estender para a indústria. Várias outras regiões do país já adotaram essa medida, visando a melhoria no trânsito. Em Campo Grande, melhoraria aglomeração nos terminais, sem dúvidas”, afirmou. Agora, segundo o vereador, está sendo analisada a proposta, e é aguardado retorno da Semed (Secretaria Municipal de Educação) e demais órgãos envolvidos.

Por Brenda Leitte– Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.