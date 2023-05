Tempo estável no final de semana antecede frente fria de 10ºC em MS

A previsão para o final de semana, entre sexta-feira (05) a domingo (07), indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade. Esta estabilidade no tempo ocorre devido a atuação da alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco.

Durante este fim de semana, as temperaturas mínimas previstas variam entre 19-21°C e máximas de até 31°C para as regiões sul e leste do estado. Para as regiões norte e oeste, esperam-se mínimas entre 20/21°C e máximas de até 35°C. Em Campo Grande, mínimas entre 20-21°C e máxima de 31°C.

Porém, a partir de domingo (07), há mudanças no tempo, com o avanço de cavados e intenso fluxo de calor e umidade. A combinação destes fatores, além da aproximação de uma nova frente fria, deve favorecer a formação de instabilidades atmosféricas, com maior probabilidade para a região sul do estado.

Após a passagem da frente fria, na próxima semana Mato Grosso do Sul apresenta uma queda acentuada das temperaturas, com valores que devem variar entre 10-12°C, principalmente para a região sul do estado.