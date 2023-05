Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia começa sábado na capital

Arena montada no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, começa a receber, neste sábado (6), uma das três etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia (CBVP) confirmadas em Mato Grosso do Sul. As primeiras disputas serão na categoria sub-19, com início às 7h30. O público pode acompanhar todos os jogos. A entrada é franca.

O campeão do sub-19 será conhecido na terça-feira (9). A capital sul-mato-grossense foi a primeira parada escolhida pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Ao todo, participam 65 duplas (32 no feminino e 33 no masculino). Posteriormente, serão sediados o torneio Aberto (10 a 13 de maio) e o Top-12 (10 a 14 de maio) do CBVP.

Para receber as três competições na Cidade Morena, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), firmou compromisso com a FVMS (Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul), com repasse de R$ 449 mil. O recurso é oriundo do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE-MS).

Na classe adulta, o Aberto reunirá duplas entre o 8º e o 13º lugar no ranking nacional entre os inscritos, além de dois convidados e até oito parcerias classificadas pelo Qualifying (torneio qualificatório). Esse sistema permite jogos mais nivelados, entre duplas de ranqueamento mais próximo.

Já o Top 12, segundo a CBV, será disputado pelas duplas mais bem ranqueadas, além dos campeões das etapas anteriores do torneio Aberto. Esta é uma forma de estimular a renovação da modalidade, já que todas as duplas podem brigar por uma vaga no Circuito Mundial e também valendo pontos na corrida olímpica já pensando em Paris-2024.

Mato Grosso do Sul terá 39 atletas na areia do Parque das Nações Indígenas. Segundo CBV, as três competições também terão a presença de duplas de outras 16 unidades federativas.

Serviço

A entrada é gratuita para acompanhar as partidas, a partir das 7h30 deste sábado (6). O acesso à arena no Parque das Nações Indígenas será pela portaria Terena, na rua Antônio Maria Coelho.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Circuito Estadual de Vôlei de Praia conta com duplas sul-americanas