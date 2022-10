Rihanna retorna com música para trilha sonora de Pantera Negra

Após seis anos sem qualquer lançamento solo no meio musical e se dedicar apenas para os seus outros ramos, como as linhas de maquiagem e moda, Rihanna anuncia mais uma novidade para quem já estava enlouquecendo sem músicas novas. Foi anunciado que a cantora irá colaborar com a trilha sonora do novo filme do Pantera Negra.

A confirmação veio após a própria Rihanna postar no seu Instagram na noite desta quarta-feira (26) um teaser de 15 segundos do filme, com uma letra R destacada e estilizada no estilo de Wakabda, enquanto podemos ouvir a cantora no fundo.

O nome da música é “Lift Me Up” e será a canção tema do novo filme do herói antigamente interpretado por Chadwick Boseman, que faleceu em 2020 vítima de câncer. O lançamento está previsto para o dia 28 de outubro.

Segundo a Variety, a nova canção é um tributo para a vida e legado de Chadwick. Rihanna não só interpretou como escreveu a canção em parceria com a artista nigeriana Tems, o vencedor do Oscar, Ludwig Göransson e o diretor Ryan Coogler.

Na noite desta quarta-feira (26), Rihanna compareceu na première de Pantera Negra 2, acompanhada do seu marido, A$AP Rocky. Vestindo um vestido assinado pelo estilista Rick Owens, a cantora apareceu sorridente nas fotos do tapete vermelho.

Recentemente a cantora já havia deixado todos os seus fãs eufóricos, com a confirmação de que se apresentaria no intervalo do Super Bowl 2023, a final da liga de futebol americano nos Estados Unidos, a NFL. É previsto que o show aconteça 12 de fevereiro de 2023 e o show de intervalo dure em média 15 minutos.

A data prevista para a estreia de “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” no Brasil é 11 de novembro. A obra conta com Angela Bassett, Lupita Nyong’o, Winston Duke e Martin Freeman, Tenoch Huerta, Michaela Coel no elenco.

