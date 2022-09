Rihanna irá se apresentar no intervalo do Super Bowl 2023

A noticia que ninguém esperava aconteceu. Após seis anos longe dos palcos, Rihanna voltará a se apresentar em 2023. A cantora foi confirmada como a atração principal do show de intervalo do Super Bowl, a final da liga de futebol americano nos Estados Unidos, a NFL.

Os shows de intervalo da NFL sempre são realizados por grandes artistas da música e são um espetáculo a parte da partida. Na tarde deste domingo (25), a Rihanna, a gravadora Roc Nation e a NFL postaram a mesma foto, onde era possível ver a mão da artista segurando uma bola de futebol americano. A confirmação veio pela Apple Music, que é a nova patrocinadora do show de intervalo, sucedendo a Pepsi, que encerrou sua parceria com o Super Bowl em 2022.

Nos últimos dias, Rihanna estava sendo vista frequentando estúdios de gravação, alimentando as esperanças dos fãs pelo retorno da cantora que sumiu do cenário musical e começou a se dedicar à vida pessoal e empresarial, lançando coleções de lingerie, maquiagens e cuidados para a pele que impactou a indústria dos ramos.

Após o anúncio da volta de Rihanna como cantora, diversos internautas começaram a comentar e fazer memes sobre o show.

A rainha Rihanna foi confirmada no Super Bowl, preciso que ela chame o Tom Holland pra performar Umbrellapic.twitter.com/bjUTxutcBp — Nação Marvel (@nacaomarveI) September 25, 2022

Vazou a primeira imagem do half time da Rihanna ELA VOLTOU pic.twitter.com/05GusehI4A — Carter. (@andersonmachd) September 25, 2022

Obrigado mercúrio retrogrado, pelo menos algo bom você trouxe : Rihanna !!!!! — ☽☾ – Cris (@Bruxocris) September 25, 2022

O Super Bowl acontece em 12 de fevereiro de 2023 e o show de intervalo dura em média 15 minutos.

