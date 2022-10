Cinco hospitais do MS recebem baricitinibe para tratamento de covid-19

A Assistência Farmacêutica da SES/MS (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) vai disponibilizar o medicamento baricitinibe 4mg comprimido, para cinco hospitais de Mato Grosso do Sul. A decisão foi divulgada no DOE (Diário Oficial do Eletrônico do Estado), nesta quinta-feira (27).

As informações foram de que Ministério da Saúde enviou 3.480 comprimidos, que podem ser utilizados no tratamento de pacientes adultos com Covid-19, que necessitam de oxigênio por máscara ou cateter nasal; e para casos que necessitam de alto fluxo de oxigênio ou ventilação não invasiva

O número de comprimidos enviados poderão atender a 249 tratamentos, até que as instituições hospitalares organizem seus processos aquisitivos e possam ofertar o medicamento na lógica usual da assistência hospitalar.

A doação dos comprimidos foi dividida entre os hospitais que atendem o SUS (Sistema Único de Saúde) e que tiveram a maior frequência de produção do tratamento de infecção pelo coronavírus de agosto de 2021 a janeiro de 2022.

Hospitais selecionados

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul vai receber 1,4 mil comprimidos para o tratamento de 100 pacientes; o Hospital Regional Doutor José de Simone Netto, em Ponta Porã, vai receber 210 remédios, o suficiente para tratar 15 pacientes contaminados.

Já o Hospital Universitário Grande Dourados ficará com 140 comprimidos de baricitinibe, para a melhora de 10 doentes internados com a covid-19; e o Hospital Municipal de Naviraí com 70 medicamentos para o tratamento de cinco pacientes, mesmo quantitativo do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian.

A Secretaria de Estado de Saúde poderá remanejar o estoque entre os hospitais caso seja necessário. A transferência ocorrerá dentro de 48h após a solicitação a Logística Inteligente de Medicamentos.

Vale acrescentar que as unidades de saúde terão que obrigatoriamente prestar contas sobre o uso da medicação até o dia 10 de cada mês

O tratamento

No dia 17 de setembro de 2021, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) tinha aprovado o uso de baricitinibe no tratamento de pacientes hospitalizados com Covid-19.

Em janeiro deste ano, a medicação foi adicionada à lista de medicamentos recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para o tratamento da Covid-19. Segundo a OMS, o fármaco pode ser utilizado em pacientes com quadros graves ou críticos em associação com outros recursos, como os corticoides.

A recomendação de uso do medicamento baricitinibe é de 4mg, uma vez ao dia, durante 14 dias ou até a alta hospitalar, o que ocorrer primeiro. Em caso de reação adversa ao medicamento, a mesma deverá ser notificada à Vigilância Sanitária.

A medicação

O baractinibe é um medicamento que atua sobre o sistema imune e auxilia no processo de recuperação de quadros inflamatórios. De forma mais específica, ele diminui a ação da interleucina-6 (IL-6), substância ligada à ocorrência de reações inflamatórias geradas por diversas doenças e se apresenta com níveis elevados em casos mais graves da doença.

