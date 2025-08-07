Raça Negra comanda a “Praça do Samba” em Campo Grande no dia 23 de novembro

Evento faz parte das celebrações do Mês da Consciência Negra e terá shows, homenagens e atrações locais

Campo Grande será palco de um dos eventos mais esperados do ano. No dia 23 de novembro, o grupo Raça Negra comanda a festa “Praça do Samba”, que celebra o Mês da Consciência Negra com uma programação cultural repleta de música, homenagens e representatividade.

O evento terá início às 14h, no espaço ainda a ser divulgado, e contará com uma estrutura completa para o público, com áreas VIP, bistrôs, mesas com open bar e espaço infantil. O encerramento será marcado pelo aguardado show do Raça Negra, referência no samba romântico e no pagode nacional, que promete emocionar os fãs com clássicos como Cheia de Manias, Cigana e É Tarde Demais.

Os ingressos do primeiro lote já podem ser adquiridos tanto pelo site www.racanegracg.com quanto presencialmente na loja Picadilly, no Shopping Campo Grande. Os valores variam conforme o tipo de acesso.

Homenagens e talentos sul-mato-grossenses

A “Praça do Samba” não se resume ao show principal. A proposta é valorizar a diversidade cultural e artística com uma programação recheada de talentos locais e homenagens a grandes nomes da música brasileira. Entre as atrações confirmadas estão, Nini dy Castro e Banda, com o lançamento de um novo EP, Sandro Barcelar, com um tributo ao sambista Noel Rosa, Darán Júnior & Banda, Juci Ibanes + Banda e Grupo Vai Quem Quer.

O evento é uma celebração à cultura afro-brasileira, reforçando a importância da inclusão, da representatividade e da valorização das raízes do samba. A proposta é oferecer um espaço para o público celebrar a música e refletir sobre a luta por igualdade racial e social.

Com atrações que vão do samba tradicional ao pagode contemporâneo, a “Praça do Samba” promete atrair um público diverso, reunindo famílias, grupos de amigos e amantes da boa música em um ambiente de festa, cultura e consciência social.

O evento integra as ações do Mês da Consciência Negra em Campo Grande e destaca-se como um dos maiores encontros culturais de novembro na Capital sul-mato-grossense.

