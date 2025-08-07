Missão na Índia: Rota Bioceânica e potencial de Mato Grosso do Sul despertam interesse no maior mercado populacional do mundo

A comitiva de Mato Grosso do Sul, liderada pelo governador Eduardo Riedel (PSDB), desembarcou na Índia nesta semana com um objetivo claro: apresentar o potencial do Estado e da Rota Bioceânica ao maior mercado populacional do planeta e atrair investimentos estratégicos para o desenvolvimento regional. Em plena expansão econômica, a Índia já desponta como um dos principais centros de influência global e representa uma oportunidade concreta de parcerias comerciais e tecnológicas com o Brasil.

Logo no primeiro dia de agendas, realizado na quarta-feira (6), a missão sul-mato-grossense visitou empresas como a Mahindra, gigante do setor de tratores e equipamentos, além de se reunir com o governador do Estado de Maharashtra, C.P. Radhakrishnan, em Mumbai, centro econômico indiano. Na quinta-feira (7), Riedel apresentou os diferenciais de Mato Grosso do Sul durante o LIDE Brazil Índia Fórum, destacando temas como produção de alimentos, sustentabilidade, transição energética e, principalmente, as oportunidades geradas pela Rota Bioceânica.

Um novo eixo global de conexão

A Rota Bioceânica é um corredor rodoviário que vai conectar os oceanos Atlântico e Pacífico por meio do Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, reduzindo em até 25% o tempo de transporte de mercadorias entre América do Sul e Ásia. Esse encurtamento de distâncias representa também economia logística significativa, o que pode baratear o custo final de produtos exportados e importados.

“A Índia é um país que cresce a taxas impressionantes, com mais de 1 bilhão de pessoas, e isso gera inúmeras complementariedades com nosso Estado. A Rota Bioceânica foi muito bem recebida. Todos ficaram impressionados com o novo eixo de trânsito de bens e mercadorias que estamos consolidando”, afirmou Riedel, que destacou o impacto da rota tanto para o Brasil quanto para o comércio entre os continentes.

Parcerias em tecnologia e inovação

Além do foco em comércio exterior, a missão sul-mato-grossense busca fortalecer intercâmbios nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. O secretário de Desenvolvimento, Jaime Verruck, já iniciou contatos com instituições indianas para estabelecer cooperação nesses setores estratégicos. O deputado Gerson Claro (PP), presidente da Assembleia Legislativa, também participou das reuniões e reforçou a importância de abrir canais permanentes de diálogo com governos e empresas asiáticas.

“A reunião com o governador de Maharashtra e com a Mahindra fortaleceu as oportunidades de negócios e abriu espaço para parcerias em tecnologia, relações empresariais e intercâmbios”, comentou Claro.

Indústria e agronegócio em destaque

Durante os encontros, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, aproveitou para apresentar projetos industriais de Mato Grosso do Sul a empresários indianos. “Nosso objetivo é dar visibilidade ao que o Estado tem a oferecer, criar laços duradouros e promover ações concretas de intercâmbio empresarial”, declarou.

O foco da missão na Ásia, que ainda inclui visitas ao Japão e Singapura nos próximos dias, está no fortalecimento da presença internacional de Mato Grosso do Sul, sobretudo no setor de carnes, agroindústria e energias renováveis.

Além do governador Riedel, a comitiva é formada por lideranças públicas e empresariais de como, o Secretário de Desenvolvimento Jaime Verruck, o Presidente da Fiems, Sérgio Longen, Presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, o Superintendente do Sebrae-MS, Cláudio Mendonça, o Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae e vice da Famasul, Maurício Saito e o Diretor de Relações Internacionais da Fiems, Aurélio Rolim.

Em coletiva antes da viagem, Riedel destacou que a escolha da Ásia como destino da missão foi estratégica. “A Índia, o Japão e Singapura são mercados que demonstram grande interesse em Mato Grosso do Sul. Estamos falando da Rota Bioceânica, mas também do mercado de carnes, biocombustíveis e tecnologia. Nosso objetivo é abrir caminhos duradouros para o crescimento do Estado”, finalizou.

